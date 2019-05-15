Рожкова заявила о возможности повторной национализации Приватбанка
Рожкова заявила о возможности повторной национализации Приватбанка
На должность посла США в Украине рассматриваются две кандидатуры, - Климкин
На должность посла США в Украине рассматриваются две кандидатуры, - Климкин
Климкин подтвердил возможность присутствия вице-президента США на инаугурации Зеленского
Климкин подтвердил возможность присутствия вице-президента США на инаугурации Зеленского
Названы победители первого полуфинала "Евровидения-2019"
Названы победители первого полуфинала "Евровидения-2019"
Надія на Вакарчука: з ким «нові обличчя» підуть у Раду
Надія на Вакарчука: з ким «нові обличчя» підуть у Раду
Еще один клуб Украинской Премьер-лиги может прекратить существование, - СМИ
Еще один клуб Украинской Премьер-лиги может прекратить существование, - СМИ
"Барселона" предложила "Атлетико" обменяться своими лидерами, - СМИ
"Барселона" предложила "Атлетико" обменяться своими лидерами, - СМИ
Конституционный суд уволил главу КСУ Станислава Шевчука
Конституционный суд уволил главу КСУ Станислава Шевчука
Коломойский прилетел в Украину (обновлено)
Коломойский прилетел в Украину (обновлено)
ГлавнаяПолитика

"Народный фронт" просит Facebook удалить очередные фейки про Яценюка

В сети появились сообщения о том, что Яценюк и его жена не живут в Украине и имеют американские паспорта.

"Народный фронт" просит Facebook удалить очередные фейки про Яценюка
Арсений Яценюк
Фото: "Народный фронт"

Пресс-служба "Народного фронта" обратилась к администрации социальной сети Facebook с просьбой удалить и принять меры для прекращения распространения очередного фейка.

Об этом сообщается на сайте политсилы.

"В сети Интернет и соцсетях в последние дни начал распространяться очередной феерический бред об Арсение Яценюке и его семье. В этот раз на этот раз на так называемых "сливных бачках", которые руководствуются "темниками" из Кремля и его приспешников внутри страны, появились сообщения, что Яценюк и его жена не живут в Украине и имеют американские паспорта. В качестве сенсации также всплывают фейки трехлетней давности об очередных мифических миллиардах", - говорится в сообщении.

Пресс-служба партии заявляет, что эти сообщения - одна из составляющих информационной кампании против Яценюка, которая длилась в годы его премьерства и не прекращается до сих пор.

"Этот бред дополнит архив фейков о "чеченском боевике", "24 виллах в Майами" и ложью о "первом миллиарде". Почему это происходит? Потому что действия лидера "НФ" всегда были и будут направлены на защиту Украины, ее демократическое развитие, утверждение государственности и независимости, борьбу против агрессии России, которая, очевидно, и является заказчиком этих абсурдных фейков", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что Яценюк живет и работает в Украине, его жена Терезия проживает и работает психологом в государственной больнице в Киеве, родители проживают в Черновцах и паспортов иностранных государств не имеют.

"Мы обращаемся к гражданам Украины: будьте бдительны, не верьте всему, что написано на интернет-заборах. Не позволяйте собой манипулировать и становиться инструментом в информационной войне против Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, в 2010 году Яценюк занял четвертое место на президентских выборах с результатом 6,96% голосов (1,71 млн человек). В 2014 году он не баллотировался и стал первым премьер-министром при президенте Порошенко.

В 2019 году Яценюк также решил не баллотироваться в президенты и заявил, что "НФ" делает ставку на парламентские, а не президентские выборы.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также