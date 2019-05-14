​В мессенджере WhatsApp обнаружили уязвимость, из-за которой в телефон попадала шпионская программа

В популярном мессенджере WhatsApp обнаружили серьезную уязвимость, которая позволяла хакерам устанавливать на телефонах вредоносную программу для слежки за пользователями.

Об этом сообщает Би-би-си.

Брешь в системе безопасности обнаружил сам WhatsApp около 10 дней назад, после чего компания проинформировала американские правоохранительные органы и экспертов по безопасности.

Суть атаки заключалась в следующем: на телефон пользователя отправлялся голосовой звонок. Даже если пользователь звонок не принимал, на телефон жертвы все равно устанавливалась вредоносная программа, позволяющая отслеживать передвижение владельца с помощью камеры и микрофона смартфона. При этом сама информация о звонке могла и вовсе исчезнуть из памяти устройства, пишет британская газета Financial Times, первая сообщившая об уязвимости мессенджера.

По информации издания, шпионскую программу разработала израильская фирма NSO Group, которую иногда называют "торговцами кибероружием". В основном свою продукцию фирма продает западным и ближневосточным спецслужбам и правительствам.

В настоящее время WhatsApp исправила уязвимость и рекомендовала всем пользователям обновить приложение до последней версии.

Напомним, ранее сообщалось, что основатель Facebook Марк Цукерберг планирует объединить свои сервисы для обмена сообщениями в Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger. Проект рассчитывают завершить к концу 2019-го или началу 2020 года.

Facebook владеет WhatsApp с 2014 года. В 2016 году мессенджер объявил, что передаст данные всех своих пользователей социальной сети. Европейские регуляторы тогда попросили Facebook и WhatsApp отказаться от этой практики до тех пор, пока не будут сняты все вопросы о ее законности. Facebook согласился прекратить сбор данных.

В апреле 2018 года WhatsApp ввел возрастные ограничения для пользователей из ЕС.