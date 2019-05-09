Власти Казахстана заблокировали соцсети и некоторые СМИ

Власти Казахстана сегодня, 9 мая, заблокировали доступ к соцсетям и некоторым СМИ из-за попытки организовать митинги и шествия параллельно с мероприятиями ко Дню победы. Среди заблокированных СМИ, в частности, оказались агентство "Фергана" и "Радио Аззатык" (Радио Свобода).

Для пользователей недоступны мессенджеры Telegram, Facebook, Youtube, Instagram, которые использовались СМИ для публикации новостей в обход блокировки. Сообщается также об отключении мобильной связи.

Ранее запрещенное в республике движение «Демократический выбор Казахстана» заявило о намерении провести 9 мая в нескольких городах митинги и шествия параллельно с посвященными Дню Победы. После этого Генпрокуратура страны опубликовала обращение с призывом не участвовать в акциях, ведомство пообещало привлечь в ответственности тех, кто выйдет на митинги.

Несмотря на это, активисты все же вышли на улицы с требованием отменить досрочные выборы. Активисты считают, что после 30 лет под управление Нурсултана Назарбаева стране необходимо больше времени, чтобы подготовиться к выборам нового президента.

Активистов, которые все же вышли на акцию протеста, задерживают.

Напомним, в марте президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел в отставку. Страну временно возглавил премьер-министр Касым-Жомарт Токаев, он же назначил досрочные президентские выбора на 9 июня.