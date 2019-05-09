В Киеве несколько десятков активистов провели акцию протеста "Вимкни Росiйське" ("Выключи русское") возле офиса новостной службы телеканала "Интер" с требованием не транслировать российскую пропаганду.

Об этом сообщает "Цензор.Нет".

Участники акции озвучили свои требования и оставили под офисом новостной службы символическую "черную метку".

Они обклеили стены и двери здания наклейками.

Фото: "Цензор.Нет"

Фото: "Цензор.Нет"

Как сообщается на странице акции в Фейсбуке, поводом для ее проведения стала программа ко Дню Победы - концерта "Победа. Одна на всех" и фильма "Ни шагу назад!", среди актеров которого - главный герой российской ленты "Донбасс. Окраина" - Гела Месхия.

Фото: "Цензор.Нет"

"Фильм профинансирован Министерством культуры РФ, подкрепляет миф о "братоубийственной войне" на Востоке и запрещен к показу в Украине в соответствии со статьей 15-1 Закона Украины "О кинематографии", - отмечается в сообщении.

Ранее активисты инициативы "ВимкниРосійське" обратились в Службу безопасности с официальным письмом, требуя принять меры по запрету российского медиа-продукта.

Напомним, в прошлом году Нацсовет по телерадиовещанию оштрафовал "Интер" за концерт ко Дню победы на 4 млн гривен.

9 мая 2018 года "Интер" транслировал запись концерта, во время которого ведущие заявляли о необходимости "не допустить" переименования улиц в Украине в честь "фашистских преступников".