Министр обороны Степан Полторак считает, что должно пройти много времени, чтобы люди перестали использовать термин "отечественная война".

Об этом он заявил в эфире телеканала "Прямой".

"Я думаю, что должно пройти очень много времени, чтобы поняли, что происходило", - сказал Полторак.

Министр обороны вместе с другими членами правительства и президентом Петром Порошенко принял участие в церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата. Он поздравил всех украинцев с Днем победы над нацизмом.

"Украинцы одержали победу наз нацизмом, но, к сожалению, на нашей земле снова началась война. Она началась в 2014 году, но оккупант пришел с другой стороны, он наш сосед. И сегодня эта война продолжается. Я хотела бы поздравить как ветеранов, которые воевали в 1941-1945 годах, так и бойцов, которые находятся сегодня на фронте", - сказал Полторак.

Напомним, ранее Институт национальной памяти рекомендуовал отказаться от сталинского пропагандистского термина и использовать термин "Вторая мировая война" вместо "Великая Отечественная война".