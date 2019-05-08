Вечером 8 мая в Мариуполе произошло ДТП с участием автомобиля патрульной полиции, который помогал эвакуировать двух тяжелораненых бойцов.
По данным пресс-службы Патрульной полиции , автомобиль патрульных с включенными красными проблесковыми маячками и сиреной сопровождал движение волонтерского автомобиля подразделения медицинской эвакуации, которое спасает жизни украинских военных в зоне ООС.
Во время проезда перекрестка авто патрульных попало в ДТП с автомобилем Ford. Пострадавшему пассажиру Ford патрульные оказали домедицинскую помощь до приезда "скорой". Сейчас его жизни ничего не угрожает.
"Самое главное - врачи стабилизировали состояние раненых военных", - отмечают в полиции.
Как сообщалось, 1 мая в Краматорске при столкновении маршрутки и легкового автомобиля погиб военный.