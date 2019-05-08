Движение будет ограничено для всех видов транспорта.

9 мая в Киеве возле парка Славы в связи с проведением памятных мероприятий, приуроченных к дню победы над нацизмом во Второй мировой войне частично будет ограничено движение всех видов транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

«9 мая с 5:00 на улицах возле Парка Вечной Славы будет ограничено движение всех видов транспорта в связи с торжественными событиями ко дню памяти и примирения, дня победы над нацизмом во Второй мировой войне и семьдесят пятой годовщины изгнания нацистов с Украины», - сказано в сообщении.

В частности, движение перекроют на:

ул. М. Грушевского (от пер. Крепостного до ул. Арсенальной);

пер. Инженерном, ул. Московской (от Кловского спуска до пл. Арсенальной);

ул. И. Мазепы (от пл. Арсенальной до ул. Лаврской);

пер. Бутишив, ул. М. Емельяновича-Павленко;

аллее Героев Крут;

ул. Лаврской (от ул. И. Мазепы до ул. Цитадельной).

Обновление. С начала движения и до окончания мероприятий, в Киеве изменится движение троллейбусного маршрута № 38 и автобусных маршрутов № 24, 55, 62. Об этом сообщается на сайте КГГА.

Итак, движение троллейбусов маршрута № 38 будет организовано от ст. м. «Выдубичи» до б-ра Леси Украинский (до ул. Новогоспитальной).

Фото: kyivcity.gov.ua

Движение автобусов маршрута № 24 будет организовано от железнодорожного вокзала «Центральный» к стадиону им. В. В. Лобановского.

Движение автобусов маршрута № 55 будет организовано от Дарницкой площади до ул. Старонаводницкой по собственной трассе, далее - ул. Генерала Алмазова - б-р Леси Украинки - ул. Бассейная - ул. Эспланадная - ст. м. «Дворец Спорта» (в обратном направлении ул. Рогнединская - ул. Шота Руставели - ул. Бассейная - б-р Леси Украинский - ул. Новогоспитальна - ул. Евгения Коновальца - ул. Михаила Заднипровского - ул. Генерала Алмазова - ул. Старонаводницкая, дальше по собственному маршруту).

Фото: kyivcity.gov.ua

Движение автобусов маршрута № 62 будет организовано от Ботанического сада до б-ра Леси Украинки (до ул. Новогоспитальной).

Фото: kyivcity.gov.ua

Председатель Нацполиции Сергей Князев сообщил, что массовые мероприятия пройдут во всех регионах страны. Он также отметил необходимость оперативного взаимодействия между всеми подразделениями правоохранителей.