Девушки-модели общались с клиентами в режиме реального времени через веб-камеры.

В Харькове на улице 23 Августа в арендованной квартире неизвестные организовали онлайн-порностудию, где девушки распространяли изображения порнографического характера. Об этом сообщается в прес-центре Нацполиции Харькова.

Правоохранители установили, что интернет-порностудия функционировала с мая прошлого года.

В квартире были установлены компьютеры, подключенные к интернету. Девушки-модели, используя вымышленные ник-неймы, общались с клиентами в режиме реального времени через веб-камеры.

Организатором и координатором порностудии является 48-летний харьковчанин. Он лично отвечал за финансовое обеспечение работы студии, в том числе выдачу зарплаты девушкам, за соблюдение "веб-моделями" четко определенного графика работы, наложение штрафов за различные нарушения дисциплины и привлечение других девушек к незаконной деятельности.

Эта информация уже внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины.

Во время проведения санкционированного обыска арендованной квартиры работники полиции изъяли компьютерную технику, веб-камеры, и секс-игрушки. Деятельность порностудии прекращена. Следственные действия продолжаются.

Напомним, в конце февраля 2019 года киевские правоохранители совместно с сотрудниками киберполиции, КОРД и полицейскими Полтавской области задержали организатора детской порностудии.

51-летний мужчина, представляясь профессиональным фотографов, арендовал в Киеве различные фотостудии, где принимал участие и проводил фото- и видеосъемку материалов порнографического характера с участием малолетних и несовершеннолетних детей.

Отснятый материал он за денежные средства сбывал по интернету в страны Европейского Союза, Азии и стран Америки.