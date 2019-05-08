Задержка зарплат и стипендий в Одесском медвузе достигла 5 месяцев

Минздрав добился отмены судебного решения по ОНМедУ, но не может сразу возобновить выплаты.

Пятый апелляционный административный суд удовлетворил жалобу Минздрава Украины относительно решения Одесского окружного админсуда. Теперь Главное управление Государственной казначейской службы Украины в Одесской области не обязано осуществлять выплаты за подписью Юрия Сухина, который захватил Одесский национальный медицинский университет и назвался и.о. ректора.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Это не означает, что выплаты зарплат и стипендий будут восстановлены в ближайшее время. Ведь ОНМедУ до сих пор захвачен сторонниками экс-ректора Валерия Запорожана, препятствующими уполномоченным лицам осуществлять управление заведением. В Минздрав Украины несколько раз поступал проект сметы ОНМедУ за подписями лиц, не имеющих полномочий подписывать финансовые документы", - сказано в сообщении.

Минздрав отмечает, что уполномоченным лицам сторонники Запорожана и Сухина блокируют возможность направить на утверждение проекты сметы, из-за чего в университете зарплаты и стипендии выплачивают с задержкой, достигающей уже 5 месяцев.

Ранее Одесский окружной административный суд по заявлению Юрия Сухина, принял решение, обязывающее казначейство осуществлять выплаты и платежи ОНМедУ по документам за его подписью. Апелляционная жалоба Минздрава требовала отменить это постановление, так как Сухин не имеет полномочий подписывать такие документы и его решения по сути являются противоправными.

Напомним, приказ об увольнении Валерия Запорожана и.о. министр здравоохранения Ульяна Супрун подписала 17 июля 2018 года. Руководитель, занимавший этот пост с 1994 года, отправлен в отставку за нарушение контракта. Увольнения Запорожана много лет добивался целый ряд общественных организаций. Активисты обвиняют руководителя в системной коррупции и хищениях бюджетных средств. По фактам злоупотреблений в ОНМУ несколько раз открывались уголовные производства, но ректора к ответственности так и не привлекли.

В конце 2018 года Минздрав объявил о реорганизации вуза путем объединения ОНМедУ с Крымским медицинским университетом. Руководство вуза через суд добилось приостановления этого объединения, суд также назначил Сухина и.о. ректора, вопреки требованиям законодательства о выборах на эту должность.

Также в результате необоснованных решений судей Окружного административного суда г.. Киева заблокированы все полномочия МЗ Украины по администрированию университета. МОЗ Украины продолжает работать над решением сложившейся ситуации.