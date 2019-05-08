Задержка зарплат и стипендий в Одесском медвузе достигла 5 месяцев

Пятый апелляционный административный суд удовлетворил жалобу Минздрава Украины относительно решения Одесского окружного админсуда. Теперь Главное управление Государственной казначейской службы Украины в Одесской области не обязано осуществлять выплаты за подписью Юрия Сухина, который захватил Одесский национальный медицинский университет и назвался и.о. ректора.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
"Это не означает, что выплаты зарплат и стипендий будут восстановлены в ближайшее время. Ведь ОНМедУ до сих пор захвачен сторонниками экс-ректора Валерия Запорожана, препятствующими уполномоченным лицам осуществлять управление заведением. В Минздрав Украины несколько раз поступал проект сметы ОНМедУ за подписями лиц, не имеющих полномочий подписывать финансовые документы", - сказано в сообщении.
Минздрав отмечает, что уполномоченным лицам сторонники Запорожана и Сухина блокируют возможность направить на утверждение проекты сметы, из-за чего в университете зарплаты и стипендии выплачивают с задержкой, достигающей уже 5 месяцев.
Ранее Одесский окружной административный суд по заявлению Юрия Сухина, принял решение, обязывающее казначейство осуществлять выплаты и платежи ОНМедУ по документам за его подписью. Апелляционная жалоба Минздрава требовала отменить это постановление, так как Сухин не имеет полномочий подписывать такие документы и его решения по сути являются противоправными.
Напомним, приказ об увольнении Валерия Запорожана и.о. министр здравоохранения Ульяна Супрун подписала 17 июля 2018 года. Руководитель, занимавший этот пост с 1994 года, отправлен в отставку за нарушение контракта. Увольнения Запорожана много лет добивался целый ряд общественных организаций. Активисты обвиняют руководителя в системной коррупции и хищениях бюджетных средств. По фактам злоупотреблений в ОНМУ несколько раз открывались уголовные производства, но ректора к ответственности так и не привлекли.
В конце 2018 года Минздрав объявил о реорганизации вуза путем объединения ОНМедУ с Крымским медицинским университетом. Руководство вуза через суд добилось приостановления этого объединения, суд также назначил Сухина и.о. ректора, вопреки требованиям законодательства о выборах на эту должность.
Также в результате необоснованных решений судей Окружного административного суда г.. Киева заблокированы все полномочия МЗ Украины по администрированию университета. МОЗ Украины продолжает работать над решением сложившейся ситуации.