Ранее на монументе не было крымскотатарских имен. Обновленный памятник не простоял и трех дней.

​В Севастополе разбили памятник с именами погибших во время войны крымских татар

В аннексированном Крыму, в поселке Орловка - одного из районов Севастополя, в ночь с 8 на 9 мая вандалы разбили памятник с именами местных жителей, крымских татар, которые погибли во время Второй мировой войны.

Об этом сообщает группа Crimean Tatars в Фейсбуке.

"6 мая в Мамашаи (Орловка) был обновлен памятник героям войны, который стоял здесь с 60-х годов. Силами и на средства местной крымскотатарской общины был дополнен двумя гранитными плитами. Ранее на памятнике были высечены имена 6 погибших, и среди них - ни одного крымскотатарского. Но ведь из этого села на войну ушло много крымских татар. На обновленных плитах памятника теперь имена 64 погибших на войне жителей Мамашая, среди которых 57 - крымские татары", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ночь на 9 мая вандалы разбили гранитные плиты монумента.

"Если старый памятник никто не трогал более полувека, то обновлённый - с крымскотатарскими именами - не простоял и трех дней. В ночь на 9 мая вандалы разбили гранитные плиты. Это обнаружили утром в День победы, когда по всей стране уже чествовали ветеранов, отдавали дань памяти погибшим на войне, вовсю звучали победные марши и шли маршем бессмертные полки", - отметили в группе.

Памятник в Мамашае теперь выглядит так.

Фото: facebook.com/crimeantatars.club

Напомним, Россия аннексировала Крым в марте 2014 года. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России, в отношении РФ введен ряд экономических санкций.

После оккупации полуострова, репрессии против крымских татар перешли в более жесткую фазу.