Оккупационные власти Крыма признали права Елены Зеленской на квартиру в Ливадии
Оккупационные власти Крыма признали права Елены Зеленской на квартиру в Ливадии
Коломойский назвал советника Зеленского Данилюка "шавкой"
Коломойский назвал советника Зеленского Данилюка "шавкой"
Филарет приглашает архиереев на праздник от имени несуществующей УПЦ КП
Филарет приглашает архиереев на праздник от имени несуществующей УПЦ КП
Атака на голову КС: операція інавгурація
Атака на голову КС: операція інавгурація
Из "Самопомощи" решили выйти еще 5 нардепов (обновлено)
Из "Самопомощи" решили выйти еще 5 нардепов (обновлено)
Инаугурация и выборы по-новому: Рада готовится к торгам с Зеленским
Инаугурация и выборы по-новому: Рада готовится к торгам с Зеленским
"Манчестер Сити" повторил рекорд чемпионата Англии 129-летней давности
"Манчестер Сити" повторил рекорд чемпионата Англии 129-летней давности
​В Раде есть голоса за новый избирательный закон, - нардеп
​В Раде есть голоса за новый избирательный закон, - нардеп
Принц Гарри и Меган Маркл назвали сына Арчи (обновлено)
Принц Гарри и Меган Маркл назвали сына Арчи (обновлено)
ГлавнаяОбществоЖизнь

В Киеве прошла акция "Бессмертный Грут" как альтернатива "Бессмертному полку"

Участники пришли на нее с портретами героев комиксов и супергероев.

В Киеве прошла акция "Бессмертный Грут" как альтернатива "Бессмертному полку"
В Киеве прошла акция "Бессмертный Грут"

В центре Киева прошла акция "Бессмертный Грут", организованная как альтернатива шествию "Бессмертный полк". В шествии приняли участие до 200 человек. Они пришли на марш с портретами героев комиксов Marvel и супергероев из фильмов и скандируют "Свободу Винтерфеллу!", "Мстители с народом", "Слава Таносу - смерть врагам".

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Акция проходит уже в третий раз - в 2017 году в Запорожье это был марш "Бессмертный волк", в 2018-м в Киеве - "Бессмертный орк".

"Акция этого года называется "Бессмертный Грут". Концепт остается таким, каким был два года подряд: мы приносим плакаты других героев. Мы не против того, чтобы вспоминать ветеранов войн. Но мы против гибридных пророссийских акций под соусом "упоминаний". Смех и троллинг - наше оружие, не раз доказывала свою эффективность. Герои MARVEL нам в этом помогут", - сообщили организаторы акции.

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

В этом году аналогичные акции запланированы также в Харькове, Днепре, Запорожьее и Николаеве.

Фото: Олег Слабоспицький / Facebook

Фото: Олег Слабоспицький / Facebook

В Киеве участники шествия собрались около 10:00. Однако, им пришлось задержаться, т.к. параллельно проходило шествие "Бессмертного полка". Участников этих маршей разделили правоохранители. В итоге акция "Бессмертный Грут" состоялась в оцеплении правоохранителей, без марша. К 12:00 она закончилась.

Олександр РудомановОлександр Рудоманов, Корреспондент
Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также