В Киеве возле Национального музея истории Украины во Второй мировой войне прошла акция "Первая минута мира".

На акцию прибыл президент Петр Порошенко с супругой, представители правительства, духовенства разных религиозных конфессий, военнослужащие.

Перед началом мероприятия прозвучал государственный гимн Украины.

На месте проведения акции установлена карта Украины, выложенная красными маками.

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

"Ровно семьдесят четыре года назад на нашем континенте смолкли выстрелы самой кровавой в истории человечества войны. 65 миллионов убитых по всему миру, из них украинцев - от 8 до 10 миллионов. Еще до 22 июня 1941 года на фронтах Второй мировой погибло около ста тысяч украинцев. Для нас первые выстрелы войны раздались в марте 1939 года на Закарпатье. Сегодня с благодарностью вспоминаем мы и тех украинцев, которые с сентября 1939 сопротивлялись Гитлеру в рядах Войска Польского", - заявил Петр Порошенко.

Он подчеркнул, что именно на территории Украины проведено почти половину стратегических операций Великой Отечественной войны, а в рядах Красной армии сражались около шести миллионов жителей Украины.

"И мы, благодарные потомки, уже не один десяток лет прославляем их подвиг. Отдавать должное воинам УПА, которые теперь приравнены к участникам боевых действий за независимость Украины, начали совсем недавно. И только несколько лет назад мы обратили внимание на роль украинцев в войсках стран антигитлеровской коалиции, таких как США, Великобритания, Канада и другие", - подчеркнул глава государства.

Президент подчеркнул, что Украина, в отличие от России, не собирается приватизировать общую победу народов всех стран антигитлеровской коалиции.

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

"Никто не имеет права монополизировать победу над нацизмом, а тем более использовать ее для апологии своей имперской политики. Преодоление нацизма 74 года назад - это не повод водить ряженые "полки бессмертных" по всему миру! Мы дистанцировались от кремлевского "победобесия". За 5 последних лет мы выработали собственный сценарий Дня победы, приближенный к общеевропейской традиции", - сказал Петр Порошенко.

Фото: president.gov.ua

Он добавил, что к памяти о жертвах нашего народа во Второй мировой войне добавилась сейчас память о тысячах погибших в результате российской агрессии.

"Напоминание о первой минуте мира имеет особое значение. Мы хотим мира и верим, что заставим агрессора уйти с нашей земли", - заявил президент. Он добавил, что гарантом сохранения украинской государственности и всех преобразований в стране являются новые Вооруженные Силы Украины.

Напомним, 8 мая в Украине отмечают День памяти и примирения. Именно в этот день в 1945 году вступил в силу Акт о капитуляции Германии. День памяти и примирения официально отмечают в Украине с 2015 года. Символом памяти жертв Второй мировой войны стал красный мак.