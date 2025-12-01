ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Німеччина передала Польщі культурні артефакти, викрадені під час Другої світової війни

Польща повертає з Німеччини безцінні польсько-тевтонські архіви, розграбовані під час війни.

Німеччина передала Польщі культурні артефакти, викрадені під час Другої світової війни
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Берлін передав Варшаві 73 документи XIII-XV століть та фрагмент скульптури XIV століття - голову святого Якова Старшого, викрадених та вивезених з Польщі під час Другої світової війни. Відповідний документ підписали міністри культури Німеччини й Польщі у присутності канцлера ФРН Фрідріха Мерца і прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска в межах 17 німецько-польських урядових консультацій. 

Про це повідомляє Укрінформ.

"Це найважливіше та найцінніше повернення викрадених об'єктів культурної спадщини в новітній історії Польщі",- повідомило Міністерство культури і національної спадщини Польщі.

Міністр культури і національної спадщини Марта Цєньковська назвала це "історичним днем для Польщі".

"Польща повертає з Німеччини безцінні польсько-тевтонські архіви, розграбовані під час війни. До Польщі також повертається фрагмент скульптури XIV століття - голова святого Якова Старшого, викрадена після війни. Це знаменує собою справжній прорив у переговорах щодо повернення розграбованих артефактів, які тривають з 1948 року",- зазначила Цєньковська.

Туск подякував Мерцу за повернення польських культурних артефактів, зауваживши, що це не остання такого роду подія: Варшава розраховує на повернення Берліном й інших культурних цінностей. Найстарший переданий культурний артефакт походить з 1215 року, наймолодший - 1466 року.
