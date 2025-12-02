Рютте про ураження суден «тіньового флоту» РФ: це наслідок російської агресії

«Цей інцидент є ще одним доказом ширшого ризику для безпеки, спричиненого триваючою війною проти України», - підкреслив генсек НАТО.

Ураження суден російського «тіньового флоту» демонструють ширший ризик для безпеки, який створює російське вторгнення в Україну.

Таку думку озвучив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, пише «Європейська правда».

Рютте нагадав, що НАТО отримало дані про щонайменше два судна і звернув увагу на занепокоєння Туреччини щодо безпекової ситуації у регіоні.

«Ми бачили у звітах… про два судна «тіньового флоту» в Чорному морі, які були уражені озброєними групами на вихідних. І ми також чули занепокоєння, висловлене нашим союзником – Туреччиною – щодо безпеки в Чорному морі», – сказав Рютте.

Генсек наголосив, що ці інциденти мають очевидну причину.

«Дозвольте мені сказати лише одне: я справді вважаю, що цей інцидент є ще одним доказом ширшого ризику для безпеки, спричиненого триваючою війною проти України», – підкреслив він.

За словами Рютте, саме російська агресія створює умови, у яких Чорне море перетворюється на зону підвищених ризиків для судноплавства, включно з нелегальними транспортними схемами, які використовує Росія для обходу санкцій.