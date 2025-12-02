Рютте про ураження суден «тіньового флоту» РФ: це наслідок російської агресії

Ураження суден російського «тіньового флоту» демонструють ширший ризик для безпеки, який створює російське вторгнення в Україну.
Таку думку озвучив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, пише «Європейська правда».
Рютте нагадав, що НАТО отримало дані про щонайменше два судна і звернув увагу на занепокоєння Туреччини щодо безпекової ситуації у регіоні.
«Ми бачили у звітах… про два судна «тіньового флоту» в Чорному морі, які були уражені озброєними групами на вихідних. І ми також чули занепокоєння, висловлене нашим союзником – Туреччиною – щодо безпеки в Чорному морі», – сказав Рютте.
Генсек наголосив, що ці інциденти мають очевидну причину.
«Дозвольте мені сказати лише одне: я справді вважаю, що цей інцидент є ще одним доказом ширшого ризику для безпеки, спричиненого триваючою війною проти України», – підкреслив він.
За словами Рютте, саме російська агресія створює умови, у яких Чорне море перетворюється на зону підвищених ризиків для судноплавства, включно з нелегальними транспортними схемами, які використовує Росія для обходу санкцій.
- Раніше повідомлялося, що це морські дрони СБУ атакували танкери російського тіньового флоту у Чорному морі.
- Під час атаки підсанкційні судна йшли порожніми — вони прямували на завантаження у порт Новоросійськ.
- МЗС Туреччини обурилося, що інциденти трапилися у межах виключної економічної зони Туреччини і створили серйозні ризики для безпеки судноплавства, людського життя, майна й довкілля в регіоні.