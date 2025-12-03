ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Угорщина розпочала роботу з оскарження у суді заборони імпорту російських енергоносіїв

Як тільки Євросоюз ухвалить рішення про заборону імпорту енергоносіїв з РФ, Будапешт негайно подасть позов до Суду ЄС.

Угорщина розпочала роботу з оскарження у суді заборони імпорту російських енергоносіїв
міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто
Фото: Facebook/Szijjártó Péter

Уряд Угорщини вже розпочав підготовку юридичного позову до Суду ЄС, щойно Євросоюз остаточно ухвалить рішення про заборону імпорту російських нафти та газу. 

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто під час брифінгу в Брюсселі, повідомляє Європейська правда.

За словами Сійярто, попередня домовленість у ЄС щодо повної відмови від російського газу та нафти, на його думку, ставить під загрозу енергетичну безпеку Будапешта.

"Брюссель перебуває на завершальній фазі прийняття рішення про ліквідацію енергетичної безпеки Угорщини", — заявив він.

Очільник МЗС Угорщини наголосив, що країна має бути захищена від цього "політично вмотивованого рішення". Тому, як тільки документ буде схвалений у фінальному вигляді, Будапешт негайно подасть позов до Суду ЄС.

Сійярто стверджує, що рішення ЄС суперечить Договору про Європейський Союз, оскільки енергетична політика належить до компетенції держав-членів. На його думку, заборона фактично є санкційним інструментом, «замаскованим під торговельну політику», що дозволяє Брюсселю обійти вимогу одностайності при ухваленні санкцій.

Міністр також повідомив, що Угорщина координуватиме свої дії зі Словаччиною в межах підготовки юридичної процедури.
