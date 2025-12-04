На честь Трампа перейменували Інститут миру США, який ліквідувала його адміністрація

Інститут працював над вирішенням конфліктів і був створений Конгресом у 1984 році.

Ім'я президента Дональда Трампа було встановлено на будівлі та вивісках навколо Інституту миру США (USIP) – незалежного агентства, яке адміністрація ліквідувала на початку цього року.

Про це повідомляє CNN.

Прізвище президента з'явилося на штаб-квартирі USIP у Вашингтоні напередодні церемонії підписання мирної угоди між Руандою та Демократичною Республікою Конго (ДРК), яка має відбутися там у четвер.

“Ласкаво просимо до Інституту миру Дональда Дж. Трампа. Найкраще ще попереду”, – йдеться у дописі Державного департаменту на соцплатформі X.

Адміністрація Трампа фактично закрила інститут, який працює над вирішенням конфліктів і був створений Конгресом у 1984 році. Бюджетний запит адміністрації на наступний фінансовий рік передбачав скасування федерального фінансування USIP.

USIP не є федеральним агентством, і воно володіє та управляє своєю штаб-квартирою. Захоплення адміністрацією інституту, включно з його будівлею та активами, стали предметом судового розгляду.

У березні посадовці Департаменту ефективності уряду (DOGE) спробували силою отримати доступ до будівлі, а потім повернулися через кілька днів у супроводі поліції.

Працівників USIP звільнили у липні після того, як вони спочатку отримали повідомлення про звільнення наприкінці березня.

Адвокат колишнього керівництва та співробітників USIP Джордж Фут заявив, що перейменування будівлі є подвійною образою.

“Федеральний суддя вже постановив, що силове захоплення інституту було незаконним. Виконання рішення призупинене на час апеляції, і саме тому уряд досі контролює будівлю. Законні власники зрештою переможуть і відновлять Інститут миру США та будівлю до їхнього статутного призначення”, – додав Фут.

Колишній чиновник USIP сказав про Трампа: “Досить іронічно, що він дав своє ім'я установі, яку він зруйнував”.