Трамп перейменував Міністерство оборони на Міністерство війни

Президент США Дональд Трамп підписав указ про перейменування Міністерства оборони на Міністерство війни.

"Ми виграли Першу світову війну. Ми виграли Другу світову війну. Ми вигравали всі війни до цього і між ними – а потім ми вирішили піти іншим шляхом і поміняли назву на Міністерство оборони. Тож тепер ми повертаємося до назви Міністерство війни", - сказав Трамп.

На підписанні указу про перейменування був присутній голова Пентагону Піт Хегсет. Тепер він має посаду "міністра війни".

Пентагон мав назву “Міністерство війни” до 1947 року.