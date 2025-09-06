Глава МЗС Туреччини заявив, що Росія відмовилася від планів взяти під повний контроль чотири українські області
Трамп перейменував Міністерство оборони на Міністерство війни

Таку назву міністерство мало до 1947 року.

Президент США Дональд Трамп підписав указ про перейменування Міністерства оборони на Міністерство війни.

"Ми виграли Першу світову війну. Ми виграли Другу світову війну. Ми вигравали всі війни до цього і між ними – а потім ми вирішили піти іншим шляхом і поміняли назву на Міністерство оборони. Тож тепер ми повертаємося до назви Міністерство війни", - сказав Трамп.

На підписанні указу про перейменування був присутній голова Пентагону Піт Хегсет. Тепер він має посаду "міністра війни".

Пентагон мав назву “Міністерство війни” до 1947 року.
