Байден розпочав кампанію збору коштів на будівництво президентської бібліотеки

Попереднє бачення бібліотеки Байдена – інтерактивний музей про його чотирирічне президентство, а також центр лідерства і громадянської активності з освітнім та подієвим простором.

Джо Байден
Фото: EPA/UPG

Колишній президент США Джо Байден вирішив збудувати свою президентську бібліотеку в Делавері. Фонд Джо та Джилл Байден цього тижня затвердив склад керівної ради з 13 осіб, яка вестиме проєкт. До неї увійшли колишній держсекретар Ентоні Блінкен, давній радник Стів Рікетті, відомий донор-демократ Руфус Ґіффорд, який став головою ради.

Це підтвердив його помічник телеканалу CBS News.

82-річний Байден залучив колишніх радників, друзів і політичних союзників для збору коштів та пошуку місця для майбутнього музею й архіву.

Команда Байдена має зібрати значні кошти для реалізації проєкту спадщини 46-го президента у час, коли Демократична партія розділена щодо майбутнього, а багато великих донорів перестали робити внески. Невідомо також, чи підтримають проєкт компанії й інституційні донори, які традиційно фінансували президентські бібліотеки.

Вартість президентських бібліотек із часом значно зросла:

  • бібліотека Джорджа Буша-старшого коштувала $43 млн (1997 р.),
  • Білла Клінтона — $165 млн,
  • Джорджа Буша-молодшого — $500 млн,
  • Фонд Обами поставив рекордну ціль у $1,6 млрд.

Прогнозують, що бібліотека Байдена обійдеться у суму "десь посередині" між ними. 

Радники Байдена вже консультувалися з керівниками 12 президентських бібліотек під управлінням Національного архіву США, а також із командою Обами. Паралельно тривають переговори з делаверськими лідерами щодо партнерства.

Фінансування будівництва та забезпечення бібліотек здійснюється за рахунок приватних пожертв неприбуткових організацій, створених колишніми президентами. Попереднє бачення бібліотеки Байдена – інтерактивний музей про його чотирирічне президентство, а також центр лідерства і громадянської активності з освітнім та подієвим простором.

Байден рухається повільніше з плануванням бібліотеки, ніж його попередники: Клінтон, Обама й Буш визначали місце своїх бібліотек ще під час каденцій. Байден обрав Делавер – штат, з якого почалася його політична кар’єра і який він представляв у Сенаті 36 років.

Серед інших членів ради бібліотеки – колишні високопосадовці Білого дому Елізабет Александер, Джуліса Рейносо Панталеон та Седрік Річмонд; колишній посол у Канаді Девід Коен; філантропка Татьяна Копленд; скарбник фонду Джефф Пек; друг Байдена Фред Сірз; ексміністр праці Марті Волш; ексдиректорка OMB Шаланда Янг; колишній губернатор Делаверу Джек Маркел.
