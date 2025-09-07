Польща піднімала бойову авіацію через масований обстріл РФ по Україні

У найвищий стан готовності були приведені наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки.

Польща підняла в повітря як запобіжний захід бойову авіацію під час масованого обстрілу РФ по Україні, зокрема під час загрози поблизу польського кордону.

Про це повідомляє Польське радіо з посиланням на оперативне командування збройних сил Польщі.

"Польські та союзні літаки працюють у нашому повітряному просторі, тоді як наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені у найвищий стан готовності", – йдеться у повідомленні.

Військова авіація піднята по тривозі на тлі масштабних атак безпілотників та ракет РФ по всій Україні, зокрема удар по столиці Києву.