Польща піднімала бойову авіацію через масований обстріл РФ по Україні

Польща підняла в повітря як запобіжний захід бойову авіацію під час масованого обстрілу РФ по Україні, зокрема під час загрози поблизу польського кордону.
Про це повідомляє Польське радіо з посиланням на оперативне командування збройних сил Польщі.
"Польські та союзні літаки працюють у нашому повітряному просторі, тоді як наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені у найвищий стан готовності", – йдеться у повідомленні.
Військова авіація піднята по тривозі на тлі масштабних атак безпілотників та ракет РФ по всій Україні, зокрема удар по столиці Києву.
- Атака РФ по Україні 7 вересня: у Києві відомо про 20 постраждалих та 2 загиблих. Більш ніж 20 будинків і дитячий садочок пошкоджені в Запоріжжі. Є руйнування торговельних складів у Кривому Розі, загиблі люди у Сафонівці на Сумщині та Чернігівщині. Зафіксоване влучання по багатоповерхівці в Одесі.