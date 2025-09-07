Біля Праги впав приватний літак, є загиблі

У Чехії, в районі Праги Летняни, у лісовому масиві впав приватний літак.
Про це повідомляє місцева поліція у соцмережі Х.
Унаслідок авіакатастрофи загинули дві людини. На місці події працюють поліція, пожежники та медики швидкої допомоги.
За даними попереднього розслідування, проблеми з літаком виникли після зльоту. Пілот намагався розвернутися, але не зміг, і літак упав.
Причини аварії встановлюють правоохоронці разом зі спеціалістами Інституту професійного розслідування причин авіаційних аварій.