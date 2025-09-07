Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
​Кримські цілі
​Кримські цілі
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
ГоловнаСвіт

Біля Праги впав приватний літак, є загиблі

На місці події працюють поліція, пожежники та медики швидкої допомоги.

Біля Праги впав приватний літак, є загиблі
Прага, Чехія. Фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

У Чехії, в районі Праги Летняни, у лісовому масиві впав приватний літак.

Про це повідомляє місцева поліція у соцмережі Х.

Унаслідок авіакатастрофи загинули дві людини. На місці події працюють поліція, пожежники та медики швидкої допомоги.

За даними попереднього розслідування, проблеми з літаком виникли після зльоту. Пілот намагався розвернутися, але не зміг, і літак упав.

Причини аварії встановлюють правоохоронці разом зі спеціалістами Інституту професійного розслідування причин авіаційних аварій.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies