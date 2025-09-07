Біля Праги впав приватний літак, є загиблі

На місці події працюють поліція, пожежники та медики швидкої допомоги.

У Чехії, в районі Праги Летняни, у лісовому масиві впав приватний літак.

Про це повідомляє місцева поліція у соцмережі Х.

Унаслідок авіакатастрофи загинули дві людини. На місці події працюють поліція, пожежники та медики швидкої допомоги.

За даними попереднього розслідування, проблеми з літаком виникли після зльоту. Пілот намагався розвернутися, але не зміг, і літак упав.

Причини аварії встановлюють правоохоронці разом зі спеціалістами Інституту професійного розслідування причин авіаційних аварій.