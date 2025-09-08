“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Зеленський: єдиний шлях зупинити вбивцю – це відібрати зброю. Зброєю Росії є енергетика

Президент розраховує, що Дональд Трамп натисне на Путіна. 

Зеленський: єдиний шлях зупинити вбивцю – це відібрати зброю. Зброєю Росії є енергетика
Володимир Зеленський
Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський закликав інші країни припинити купувати російські енергоресурси і вести будь-який бізнес з Росією, щоб зупинити війну. В інтерв’ю каналу ABC, записаному на тлі пошкодженого ударом американського підприємства з виробництва кавових машин в Закарпатській області, він сказав, що найбільшою силою в цьому питанні є США.

Зеленський вважає, що США повинні тиснути на Росію, але і Європа теж має це робити. Він вважає нечесним, що європейці продовжують купувати нафту і газ у Росії.

“Нам потрібно перестати купувати будь-які види енергетики в Росії, як і все інше. Ми не повинні мати з ними будь-яких угод, якщо хочемо їх зупинити”, – сказав президент. 

Зеленський розраховує, що Дональд Трамп тиснутиме на Путіна.

“Це єдиний шлях зупинити вбивцю. Вам потрібно позбавити його зброї, а його зброєю є енергетика”, – додав він. 

  • Купувати російські газ і нафту серед країн Євросоюзу продовжують Угорщина та Словаччина. Під час нещодавньої розмови Трампа із Зеленським американський президент сказав, що це має припинитися.
