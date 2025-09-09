Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
​Кримські цілі
​Кримські цілі
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
ГоловнаСвіт

У пошкодженні кабелів в Червоному морі запідозрили комерційне судно, а не хуситів

За попередніми даними, судно кинуло якір і протягнуло його одразу через декілька кабелів. 

У пошкодженні кабелів в Червоному морі запідозрили комерційне судно, а не хуситів
Ілюстративне фото: хусит на фоні захопленого у Червоному морі судна Galaxy
Фото: EPA/UPG

За попередніми даними, пошкодити Інтернет-кабелі в Червоному морі цими вихідними могло комерційне судно. Пошкодження призвело до зникнення мережі в частині Близького Сходу, Африки та Азії, передають Sky News.

Спершу в цьому запідозрили єменських хуситів. Але зараз фахівці більше схиляються до того, що кабелі перерізало комерційне судно.

Міжнародний комітет зі захисту кабелів заявив, що 15 підводних кабелів проходять через Баб-ель-Мандебську протоку, яка відділяє східну Африку від Аравійського півострова. 

"Ранній незалежний аналіз виявив, що ймовірною причиною пошкодження є активність комерційних суден у регіоні", – сказав операційний менеджер комітету Джон Вроттслі. 

На пошкодження підводних кабелів якорями припадає близько 30 % на рік.  Дуг Мадорі, директор з інтернет-аналізу мережевої фірми Kentik, додав, що робочим припущенням є те, що комерційне судно кинуло якір і протягнуло його через чотири кабелі.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies