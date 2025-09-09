У пошкодженні кабелів в Червоному морі запідозрили комерційне судно, а не хуситів

За попередніми даними, судно кинуло якір і протягнуло його одразу через декілька кабелів.

За попередніми даними, пошкодити Інтернет-кабелі в Червоному морі цими вихідними могло комерційне судно. Пошкодження призвело до зникнення мережі в частині Близького Сходу, Африки та Азії, передають Sky News.

Спершу в цьому запідозрили єменських хуситів. Але зараз фахівці більше схиляються до того, що кабелі перерізало комерційне судно.

Міжнародний комітет зі захисту кабелів заявив, що 15 підводних кабелів проходять через Баб-ель-Мандебську протоку, яка відділяє східну Африку від Аравійського півострова.

"Ранній незалежний аналіз виявив, що ймовірною причиною пошкодження є активність комерційних суден у регіоні", – сказав операційний менеджер комітету Джон Вроттслі.

На пошкодження підводних кабелів якорями припадає близько 30 % на рік. Дуг Мадорі, директор з інтернет-аналізу мережевої фірми Kentik, додав, що робочим припущенням є те, що комерційне судно кинуло якір і протягнуло його через чотири кабелі.