У хуситів підтвердили загибель їхнього прем’єра та кількох міністрів

Прем'єр-міністр Ахмед Галіб аль-Рахві та члени його кабінету стали мішенями під час планового семінару, проведеного урядом минулого четверга.

У хуситів підтвердили загибель їхнього прем’єра та кількох міністрів
Ахмед аль-Рахаві
Фото: timesofisrael.com

Прем'єр-міністр уряду хуситів Ємену загинув цього четверга внаслідок ізраїльських ударів разом із кількома міністрами. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву президії угруповання.

Прем'єр-міністр Ахмед Галіб аль-Рахві та члени його кабінету стали мішенями під час планового семінару, проведеного урядом, йдеться у заяві телеканалу “Аль-Масіра”, яким керують хусити.

Армія оборони Ізраїлю заявила в четвер, що “точно вразила” безпілотниками військову ціль хуситів у столиці Ємену Сана.Кілька інших міністрів отримали поранення унаслідок удару та отримують медичну допомогу, додається в заяві, зазначаючи, що уряд продовжуватиме “надавати свої послуги та проводити свої операції”.

Зазначається, що лідер хуситів Абдул Малік аль-Хусі, який очолював угруповання протягом двох десятиліть, не загинув під час нападу в четвер. Аль-Рахві був призначений прем'єр-міністром рік тому.

Обов’язки прем’єр-міністра тепер буде виконувати перший віцепрем’єр-міністр Мухаммед Ахмед Муфтах, повідомляє прохуситське інформаційне агентство Saba.

  • З початку наступу Ізраїлю на Смугу Гази після нападу ХАМАСу 7 жовтня 2023 року хусити продовжують кампанію ракетних та морських атак, спрямованих проти Ізраїлю та підриваючи світову торгівлю в Червоному морі, на знак солідарності з палестинцями. Хусити заявили, що продовжуватимуть атакувати Ізраїль, доки війна в Газі не закінчиться.
  • Після інтенсивної бомбардувальної кампанії США та Ізраїлю на початку цього року хусити досягли угоди про припинення вогню з Вашингтоном. Однак єменське ополчення продовжувало запускати ракети та дрони в бік Ізраїлю, який у відповідь відповів ударами по ключовій енергетичній інфраструктурі, портах та інших цілях, пов'язаних з хуситами.
