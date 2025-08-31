У хуситів підтвердили загибель їхнього прем’єра та кількох міністрів

Прем'єр-міністр Ахмед Галіб аль-Рахві та члени його кабінету стали мішенями під час планового семінару, проведеного урядом минулого четверга.

Прем'єр-міністр уряду хуситів Ємену загинув цього четверга внаслідок ізраїльських ударів разом із кількома міністрами. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву президії угруповання.

Армія оборони Ізраїлю заявила в четвер, що “точно вразила” безпілотниками військову ціль хуситів у столиці Ємену Сана.Кілька інших міністрів отримали поранення унаслідок удару та отримують медичну допомогу, додається в заяві, зазначаючи, що уряд продовжуватиме “надавати свої послуги та проводити свої операції”.

Зазначається, що лідер хуситів Абдул Малік аль-Хусі, який очолював угруповання протягом двох десятиліть, не загинув під час нападу в четвер. Аль-Рахві був призначений прем'єр-міністром рік тому.

Обов’язки прем’єр-міністра тепер буде виконувати перший віцепрем’єр-міністр Мухаммед Ахмед Муфтах, повідомляє прохуситське інформаційне агентство Saba.