Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
ГоловнаСвіт

Американський суд в терміновому порядку призупинив депортацію 700 дітей до Гватемали

Ці діти прибули до Сполучених Штатів без батьків. 

Американський суд в терміновому порядку призупинив депортацію 700 дітей до Гватемали
Фото: gosindex.ru

Американський суд у неділю постановив терміново призупинити план адміністрації президента Дональда Трампа з депортації близько 700 гватемальських дітей. Депортацію планували провести вже цими днями, пише The Guardian.

Адвокати 10 неповнолітніх громадян Гватемали віком від 10 до 17 років у судових документах, поданих пізно в суботу, повідомили, що депортаційні літаки мали вилетіти протягом кількох годин. Але федеральна суддя у Вашингтоні заявила, що цих дітей не можна депортувати щонайменше 14 днів. 

Вона провела термінове слухання в неділю і домоглася того, щоб їх зняли з літаків і повернули до установ Управління з питань переселення біженців, поки триває судовий процес.

"Я не хочу, щоб було будь-яких невизначеностей", – сказала суддя Спаркл Л. Сукнанан. 

Урядові юристи називають це не депортацією, а возз'єднанням з родинами і опікунами. 

Подібні екстрені запити були подані й в інших частинах країни. Адвокати в Аризоні та Іллінойсі звернулися до федеральних суддів із проханням заблокувати депортацію неповнолітніх без супроводу дорослих.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies