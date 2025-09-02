Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
ГоловнаСвіт

Медіа: в 2025 році дефіцит бюджету РФ може перевищити 1,7% ВВП

Такий показник дефіциту очікувався у червні цього року.

Медіа: в 2025 році дефіцит бюджету РФ може перевищити 1,7% ВВП
Президент Росії Володимир Путін під час щорічної пресконференції в 23 грудня 2021 року
Фото: EPA/UPG

Дефіцит федерального бюджету Росії цього року може перевищити заплановані 1,7% ВВП, повідомляють російські пропагандистські медіа з посиланням на джерело, знайоме з ходом підготовки бюджетних проектувань.

"Економіка сповільнюється швидше, ніж очікувалося, це впливає на фінансові плани", - повідомило джерело російських пропагандистів.

Зазначається, що раніше прогнозувалося зростання ВВП на 1,5%, в той час як тепер очікується зростання лише на 1,2%. 

Таким чином ресурсна база скорочується, а російський уряд планує мобілізувати додаткові ресурси для поточного року та підготовки бюджету на 2026 рік.

В червні цього року російський диктатор Володимир Путін підписав закон про зміни до бюджету на 2025 рік. Тоді планувалось, що доходи бюджету становитимуть 38,5 трлн рублів (17,4% ВВП), що на 4,4% менше раніше встановленої суми, а витрати будуть 42,298 трлн рублів. Таким чином дефіцит був запланований на рівні 3,8 трлн рублів, що відповідає 1,7% ВВП.

Раніше видання The Moscow Times повідомляло з посиланням на підрахунки дослідника з німецького Інституту міжнародної безпеки Яніса Клюге, що навантаження на бюджет, пов’язане з війною, зростає з кожним роком.

У першому кварталі 2025 року військові витрати становили 50,1% бюджетних доходів, до кінця другого кварталу ця частка знизилася до 48,2%. Попередній максимум був зафіксований у першому кварталі 2023 року - 45,4%.

Водночас в 2022 році на військові цілі витрачалося 24,4% надходжень, у 2023-му - 32,05%, а в 2024-му - 39,05%. 

За перше півріччя 2025 року, згідно з даними Мінфіну РФ, до бюджету надійшло 17,584 трлн рублів, а видатки сягнули 21,278 трлн рублів. З цієї суми 39,9% було витрачено на війну, а у першому кварталі цей показник був 41,2%.

  • У січні–липні 2025 року надходження до федерального бюджету Росії від нафтогазового сектору впали на 19% порівняно з аналогічним періодом 2024-го - до 69,2 млрд доларів.
  • Загальний дефіцит бюджету РФ за перші чотири місяці 2025 року становив 3,2 трлн рублів - майже втричі більше, ніж за аналогічний період минулого року.
  • У квітні російська влада оголосила про намір продати активи Фонду національного добробуту (ФНД) на суму 424,9 млн доларів для покриття дефіциту бюджету. 
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies