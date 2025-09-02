Такий показник дефіциту очікувався у червні цього року.

Президент Росії Володимир Путін під час щорічної пресконференції в 23 грудня 2021 року

Дефіцит федерального бюджету Росії цього року може перевищити заплановані 1,7% ВВП, повідомляють російські пропагандистські медіа з посиланням на джерело, знайоме з ходом підготовки бюджетних проектувань.

"Економіка сповільнюється швидше, ніж очікувалося, це впливає на фінансові плани", - повідомило джерело російських пропагандистів.

Зазначається, що раніше прогнозувалося зростання ВВП на 1,5%, в той час як тепер очікується зростання лише на 1,2%.

Таким чином ресурсна база скорочується, а російський уряд планує мобілізувати додаткові ресурси для поточного року та підготовки бюджету на 2026 рік.

В червні цього року російський диктатор Володимир Путін підписав закон про зміни до бюджету на 2025 рік. Тоді планувалось, що доходи бюджету становитимуть 38,5 трлн рублів (17,4% ВВП), що на 4,4% менше раніше встановленої суми, а витрати будуть 42,298 трлн рублів. Таким чином дефіцит був запланований на рівні 3,8 трлн рублів, що відповідає 1,7% ВВП.

Раніше видання The Moscow Times повідомляло з посиланням на підрахунки дослідника з німецького Інституту міжнародної безпеки Яніса Клюге, що навантаження на бюджет, пов’язане з війною, зростає з кожним роком.

У першому кварталі 2025 року військові витрати становили 50,1% бюджетних доходів, до кінця другого кварталу ця частка знизилася до 48,2%. Попередній максимум був зафіксований у першому кварталі 2023 року - 45,4%.

Водночас в 2022 році на військові цілі витрачалося 24,4% надходжень, у 2023-му - 32,05%, а в 2024-му - 39,05%.

За перше півріччя 2025 року, згідно з даними Мінфіну РФ, до бюджету надійшло 17,584 трлн рублів, а видатки сягнули 21,278 трлн рублів. З цієї суми 39,9% було витрачено на війну, а у першому кварталі цей показник був 41,2%.