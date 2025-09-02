Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Що відомо про ракету «Фламінго»?
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
ЗМІ: зсув у Судані зруйнував село, загинуло понад 1000 людей

Зсув стався у селі Тарасін, розташованому в горах Марра, після кількох днів безперервних дощів.

ЗМІ: зсув у Судані зруйнував село, загинуло понад 1000 людей
Фото: Sudan Liberation Movemen

Масштабний зсув у регіоні Дарфур на заході Судану зруйнував село, унаслідок чого загинуло понад 1000 людей.

Про це пише DW з посиланням на повстанську групу, яка контролює цей район.

Зсув стався в неділю в селі Тарасін, розташованому в горах Марра, після кількох днів безперервних дощів, повідомила Армія визволення Судану (SLM).

Сьогодні керівна Суверенна рада в столиці Хартумі оплакала “загибель сотень невинних жителів” внаслідок зсуву. У заяві йдеться про те, що “всі можливі сили” були мобілізовані для підтримки регіону.

Тим часом фотографії та відео, що поширюються в соціальних мережах, показують, що великі ділянки гірського схилу обвалилися, а село поховане під товстим шаром бруду та вирваними з корінням деревами.

  • Судан зараз переживає третій рік громадянської війни та одну з найгірших гуманітарних криз у світі.
  • У деяких частинах Дарфура оголошено голод.
  • Люди, які рятуються від війни між суданською армією та воєнізованими Силами швидкої підтримки (RSF) у штаті Північний Дарфур, шукають притулку в районі гір Марра, де бракує їжі та ліків.
