ЗМІ: зсув у Судані зруйнував село, загинуло понад 1000 людей

Масштабний зсув у регіоні Дарфур на заході Судану зруйнував село, унаслідок чого загинуло понад 1000 людей.

Про це пише DW з посиланням на повстанську групу, яка контролює цей район.

Зсув стався в неділю в селі Тарасін, розташованому в горах Марра, після кількох днів безперервних дощів, повідомила Армія визволення Судану (SLM).

Сьогодні керівна Суверенна рада в столиці Хартумі оплакала “загибель сотень невинних жителів” внаслідок зсуву. У заяві йдеться про те, що “всі можливі сили” були мобілізовані для підтримки регіону.

Тим часом фотографії та відео, що поширюються в соціальних мережах, показують, що великі ділянки гірського схилу обвалилися, а село поховане під товстим шаром бруду та вирваними з корінням деревами.