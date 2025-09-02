ЗМІ: зсув у Судані зруйнував село, загинуло понад 1000 людей

Масштабний зсув у регіоні Дарфур на заході Судану зруйнував село, унаслідок чого загинуло понад 1000 людей.
Про це пише DW з посиланням на повстанську групу, яка контролює цей район.
Зсув стався в неділю в селі Тарасін, розташованому в горах Марра, після кількох днів безперервних дощів, повідомила Армія визволення Судану (SLM).
Сьогодні керівна Суверенна рада в столиці Хартумі оплакала “загибель сотень невинних жителів” внаслідок зсуву. У заяві йдеться про те, що “всі можливі сили” були мобілізовані для підтримки регіону.
Тим часом фотографії та відео, що поширюються в соціальних мережах, показують, що великі ділянки гірського схилу обвалилися, а село поховане під товстим шаром бруду та вирваними з корінням деревами.
- Судан зараз переживає третій рік громадянської війни та одну з найгірших гуманітарних криз у світі.
- У деяких частинах Дарфура оголошено голод.
- Люди, які рятуються від війни між суданською армією та воєнізованими Силами швидкої підтримки (RSF) у штаті Північний Дарфур, шукають притулку в районі гір Марра, де бракує їжі та ліків.