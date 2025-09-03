Рютте заявив, що очікує найближчим часом ясності щодо європейських гарантій безпеки для України

Рютте запевнив, що будь-які ресурси, виділені для гарантій безпеки України, не послаблять оборону західного військового альянсу проти Росії на його східному фланзі.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив у середу, що очікує найближчим часом ясності щодо європейських гарантій безпеки для України.

Його цитує Reuters.

"Я очікую завтра або післязавтра, що буде ясність щодо того, чого ми можемо досягти разом. Це означає, що ми можемо ще інтенсивніше співпрацювати, також з американською стороною, щоб побачити, що вони хочуть зробити з точки зору своєї участі в гарантіях безпеки", – сказав Рютте на прес-конференції з президентом Естонії Аларом Карісом у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

На пресконференції Рютте запевнив, що будь-які ресурси, виділені для гарантій безпеки України, не послаблять оборону західного військового альянсу проти Росії на його східному фланзі.

"Ми повинні уникати надмірного розпорошення наших ресурсів, а це означає, що ми завжди повинні дивитися на те, який вплив це матиме на плани НАТО (оборони)", – сказав він.

Президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер спільно проведуть у четвер переважно віртуальну зустріч лідерів "коаліції охочих", які працюють над гарантіями безпеки для України. Такі гарантії мають на меті стримати Росію від повторного нападу на Україну після завершення війни, чи то шляхом припинення вогню, чи то шляхом укладення постійної мирної угоди.

Західні чиновники кажуть, що найважливішим елементом гарантій буде продовження сильної підтримки збройних сил України, але очікується, що ці заходи також включатимуть і міжнародні сили.

Європейські лідери чітко дали зрозуміти, що створення таких сил буде можливим лише за підтримки США. Президент США Дональд Трамп пообіцяв це минулого місяця, але Вашингтон ще не уточнив, який саме внесок він готовий надати.