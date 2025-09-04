Євросоюз планує подвоїти кошти на підтримку Гренландії

Європейська комісія пропонує подвоїти фінансування на підтримку заморських територій на кшталт Гренландії у пропозиціях до семирічного бюджету на 2028-2034 роки.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.
Таким чином Гренландія у наступному семирічному бюджетному циклі отримає від ЄС 530 млн євро підтримки. Це понад у два рази більше, ніж передбачено поточним бюджетом.
Загалом Єврокомісія пропонує у 2028-2034 роках закласти майже 1 млрд євро підтримки для 13 заморських країн і територій (ЗКТ), пов'язаним з ЄС, наприклад Французькій Полінезії.
"ЗКТ мають велике геополітичне і стратегічне значення для ЄС, оскільки відіграють важливу роль як критично важливі форпости Союзу в своїх географічних районах", – зауважили в Єврокомісії.
-
Газета New York Times раніше написала, що адміністрація президента США Дональда Трампа розробила план взяття під контроль Гренландії. Зазначається, що цей план передбачає роботу з настроями мешканців острова, а не застосування сили з боку США. Втім, силовий сценарій захоплення Гренландії ніколи серйозно не розглядали.