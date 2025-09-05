Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
​Кримські цілі
​Кримські цілі
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
ГоловнаСвіт

Представники оборонних відомств США та Тайваню зустрілися минулого тижня

Зустріч відбулась на Алясці.

Представники оборонних відомств США та Тайваню зустрілися минулого тижня
Ілюстративне фото
Фото: цензор

Посадовці оборонних відомств США та Тайваню провели переговори на Алясці минулого тижня.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на американського посадовця.

За даними джерела, Джед Роял, головний посадовець Міністерства оборони США в Індо-Тихоокеанському регіоні, зустрівся в Анкориджі з високопоставленим посадовцем з питань національної безпеки Тайваню.

Зазначається, що США є найважливішим міжнародним спонсором та постачальником зброї для Тайваню, в той час як Китай ніколи не відмовлявся від застосування сили для встановлення контролю над островом, і описує Тайвань як найважливішу та найчутливішу тему у своїх відносинах зі Сполученими Штатами.

  • Президент США розповів, що лідер КНР Сі Цзіньпін запевнив його в тому, що Китай не буде вторгатися на Тайвань, доки Дональд Трамп перебуватиме при владі.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies