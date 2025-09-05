Представники оборонних відомств США та Тайваню зустрілися минулого тижня

Посадовці оборонних відомств США та Тайваню провели переговори на Алясці минулого тижня.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на американського посадовця.
За даними джерела, Джед Роял, головний посадовець Міністерства оборони США в Індо-Тихоокеанському регіоні, зустрівся в Анкориджі з високопоставленим посадовцем з питань національної безпеки Тайваню.
Зазначається, що США є найважливішим міжнародним спонсором та постачальником зброї для Тайваню, в той час як Китай ніколи не відмовлявся від застосування сили для встановлення контролю над островом, і описує Тайвань як найважливішу та найчутливішу тему у своїх відносинах зі Сполученими Штатами.
- Президент США розповів, що лідер КНР Сі Цзіньпін запевнив його в тому, що Китай не буде вторгатися на Тайвань, доки Дональд Трамп перебуватиме при владі.