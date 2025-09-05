Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
​Кримські цілі
​Кримські цілі
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
ГоловнаСвіт

​Польща закликала своїх громадян залишити Білорусь

Це сталось після затримання у Білорусі громадянина Польщі.

​Польща закликала своїх громадян залишити Білорусь
Ілюстративне фото
Фото: ЕРА/UPG

Міністерство закордонних справ Польщі рекомендує громадянам залишити Білорусь “доступними комерційними та приватними засобами”. 

Про це повідомляє RMF24.

Також громадянам Польщі наполегливо порадили утриматися від поїздок до Білорусі

“Це не демократична країна і не дружня до Польщі. Я хотів би, щоб до цих попереджень поставилися якомога серйозніше”, – заявив речник міністерства Павел Вронський. 

Також була надана важлива інформація щодо перевезення таких предметів, як психотропні препарати.

Польська влада наголосила, що евакуація може бути ускладненою або навіть неможливою, а перевезення ліків, включаючи медичну марихуану, або навіть найменшої кількості наркотиків може призвести до кількох років позбавлення волі.

  • В Лепелі білоруський КДБ затримав громадянина Польщі Гжегожа Гавела, який народився в 1998 році і проживає у Кракові. 
  • У поляка начебто з собою був “Наказ про організацію навчання та участі в навчаннях “Захід-2025”. Це нібито 8-сторінкова роздруківка з грифом “Секретно”, яку йому видали за кілька хвилин до затримання.
  • Разом із поляком затримали громадян Білорусі. Вони нібито допомагали поляку за гроші, а одного разу отримали додатково каву та шоколадки в подарунок. 
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies