​Польща закликала своїх громадян залишити Білорусь

Міністерство закордонних справ Польщі рекомендує громадянам залишити Білорусь “доступними комерційними та приватними засобами”.
Про це повідомляє RMF24.
Також громадянам Польщі наполегливо порадили утриматися від поїздок до Білорусі.
“Це не демократична країна і не дружня до Польщі. Я хотів би, щоб до цих попереджень поставилися якомога серйозніше”, – заявив речник міністерства Павел Вронський.
Також була надана важлива інформація щодо перевезення таких предметів, як психотропні препарати.
Польська влада наголосила, що евакуація може бути ускладненою або навіть неможливою, а перевезення ліків, включаючи медичну марихуану, або навіть найменшої кількості наркотиків може призвести до кількох років позбавлення волі.
- В Лепелі білоруський КДБ затримав громадянина Польщі Гжегожа Гавела, який народився в 1998 році і проживає у Кракові.
- У поляка начебто з собою був “Наказ про організацію навчання та участі в навчаннях “Захід-2025”. Це нібито 8-сторінкова роздруківка з грифом “Секретно”, яку йому видали за кілька хвилин до затримання.
- Разом із поляком затримали громадян Білорусі. Вони нібито допомагали поляку за гроші, а одного разу отримали додатково каву та шоколадки в подарунок.