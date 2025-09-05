​Польща закликала своїх громадян залишити Білорусь

Це сталось після затримання у Білорусі громадянина Польщі.

Міністерство закордонних справ Польщі рекомендує громадянам залишити Білорусь “доступними комерційними та приватними засобами”.

Про це повідомляє RMF24.

Також громадянам Польщі наполегливо порадили утриматися від поїздок до Білорусі.

“Це не демократична країна і не дружня до Польщі. Я хотів би, щоб до цих попереджень поставилися якомога серйозніше”, – заявив речник міністерства Павел Вронський.

Також була надана важлива інформація щодо перевезення таких предметів, як психотропні препарати.

Польська влада наголосила, що евакуація може бути ускладненою або навіть неможливою, а перевезення ліків, включаючи медичну марихуану, або навіть найменшої кількості наркотиків може призвести до кількох років позбавлення волі.