“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
​Кримські цілі
​Кримські цілі
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
ГоловнаСвіт

У Білорусі затримали поляка за звинуваченням у шпигунстві

Білоруська влада запевнила, що у нього був секретний документ щодо військових навчань.

У Білорусі затримали поляка за звинуваченням у шпигунстві
У Білорусі затримали поляка за звинуваченням у шпигунстві
Фото: "Наша Ніва", скріншот з відео

В Лепелі білоруський КДБ затримав громадянина Польщі.

Про це повідомляє “Наша Ніва”.

Зазначається, що затриманий - Гжегож Гавел, він народився в 1998 році і проживає у Кракові. 

У поляка начебто з собою був “Наказ про організацію навчання та участі в навчаннях “Захід-2025”. Це нібито 8-сторінкова роздруківка з грифом “Секретно”, яку йому видали за кілька хвилин до затримання.

Також повідомляється, що разом із поляком затримали громадян Білорусі. Вони нібито допомагали поляку за гроші, а одного разу отримали додатково каву та шоколадки в подарунок. 

Гжегожа Гавела, запевнила білоруська влада, цікавила інформація про закриті військові об'єкти, командний склад та співробітників військової контррозвідки.

Проти Гавела було порушено кримінальну справу за статтею 358 Кримінального кодексу (шпигунство).

  • У Білорусі стартували спільні навчання Організації договору про колективну безпеку. Участь у них беруть військові із РФ, Казахстану, Киргизстану та Таджикистану.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies