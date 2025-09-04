У Білорусі затримали поляка за звинуваченням у шпигунстві

В Лепелі білоруський КДБ затримав громадянина Польщі.
Про це повідомляє “Наша Ніва”.
Зазначається, що затриманий - Гжегож Гавел, він народився в 1998 році і проживає у Кракові.
У поляка начебто з собою був “Наказ про організацію навчання та участі в навчаннях “Захід-2025”. Це нібито 8-сторінкова роздруківка з грифом “Секретно”, яку йому видали за кілька хвилин до затримання.
Також повідомляється, що разом із поляком затримали громадян Білорусі. Вони нібито допомагали поляку за гроші, а одного разу отримали додатково каву та шоколадки в подарунок.
Гжегожа Гавела, запевнила білоруська влада, цікавила інформація про закриті військові об'єкти, командний склад та співробітників військової контррозвідки.
Проти Гавела було порушено кримінальну справу за статтею 358 Кримінального кодексу (шпигунство).
- У Білорусі стартували спільні навчання Організації договору про колективну безпеку. Участь у них беруть військові із РФ, Казахстану, Киргизстану та Таджикистану.