Білоруська влада запевнила, що у нього був секретний документ щодо військових навчань.

У Білорусі затримали поляка за звинуваченням у шпигунстві

В Лепелі білоруський КДБ затримав громадянина Польщі.

Про це повідомляє “Наша Ніва”.

Зазначається, що затриманий - Гжегож Гавел, він народився в 1998 році і проживає у Кракові.

У поляка начебто з собою був “Наказ про організацію навчання та участі в навчаннях “Захід-2025”. Це нібито 8-сторінкова роздруківка з грифом “Секретно”, яку йому видали за кілька хвилин до затримання.

Також повідомляється, що разом із поляком затримали громадян Білорусі. Вони нібито допомагали поляку за гроші, а одного разу отримали додатково каву та шоколадки в подарунок.

Гжегожа Гавела, запевнила білоруська влада, цікавила інформація про закриті військові об'єкти, командний склад та співробітників військової контррозвідки.

Проти Гавела було порушено кримінальну справу за статтею 358 Кримінального кодексу (шпигунство).