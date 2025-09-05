Пентагон назвав проліт венесуельських військових літаків повз американський корабль “вкрай провокаційним кроком”

“Картелю, який керує Венесуелою, наполегливо рекомендується не вживати подальших зусиль для... втручання в операції з боротьби з наркотиками та тероризмом, що проводять американські військові".

Пентагон заявив, що вчора два венесуельські військові літаки пролетіли поблизу судна ВМС США в міжнародних водах, здійснивши “дуже провокаційний” крок, який ознаменував нову ескалацію протистояння щодо розгортання Вашингтоном військ у Карибському басейні.

Про це повідомляє France24.

“Картелю, який керує Венесуелою, наполегливо рекомендується не вживати подальших зусиль для перешкоджання, стримування або втручання в операції з боротьби з наркотиками та тероризмом, що проводяться американськими військовими”, – йдеться у дописі Міністерства оборони на соцплатформі X.

Вашингтон розгорнув військові кораблі в південній частині Карибського басейну на тлі зростання напруженості між президентом США Дональдом Трампом та лідером Венесуели Ніколасом Мадуро, якого Сполучені Штати звинувачують в керівництві наркокартелем.

У вівторок американські війська підірвали судно, ймовірно з наркотиками в Карибському басейні, яке, за словами Трампа, належало “Трен де Арагуа”, венесуельській злочинній організації, яку він пов’язав з Мадуро, вбивши 11 людей.

Державний секретар Марко Рубіо заявив, що США “підірвуть” іноземні злочинні групи, якщо це буде потрібно, можливо, у співпраці з іншими країнами. Він також оголосив, що США визнають дві найбільші злочинні групи Еквадору, “Los Lobos” та “Los Choneros”, іноземними терористичними організаціями.