ГоловнаСвіт

Військові США затопили наркокорабель Венесуели

11 людей, яких назвали наркотерористами, загинули.

Військові США затопили наркокорабель Венесуели
ВМС США
Фото: defense.gov

Президент США Дональд Трамп заявив про військову операцію, внаслідок якої було знищено судно з Венесуели, на борту якого, за твердженням Вашингтона, були наркотики.

Як пише BBC, господар Білого дому назвав це "попередженням для будь-кого, хто вирішить везти наркотики у Сполучені Штати - бережіться". 

Корабель, який потопили американські війська, перебував у міжнародних водах. Внаслідок атаки загинули 11 людей на борту, яких Трамп назвав "наркотерористами" з венесуельської банди "Трен де Арагуа". 
