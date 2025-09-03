Військові США затопили наркокорабель Венесуели

Президент США Дональд Трамп заявив про військову операцію, внаслідок якої було знищено судно з Венесуели, на борту якого, за твердженням Вашингтона, були наркотики.

Як пише BBC, господар Білого дому назвав це "попередженням для будь-кого, хто вирішить везти наркотики у Сполучені Штати - бережіться".

Корабель, який потопили американські війська, перебував у міжнародних водах. Внаслідок атаки загинули 11 людей на борту, яких Трамп назвав "наркотерористами" з венесуельської банди "Трен де Арагуа".