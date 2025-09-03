Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Парламент Болгарії втретє відхилив пропозицію проведення референдуму щодо євро

Президент Радев агітував за проведення референдуму щодо відтермінування вступу Болгарії до єврозони, який має відбутися 1 січня 2026 року.

Парламент Болгарії втретє відхилив пропозицію проведення референдуму щодо євро
У Болгарії пройшли протести проти введення євро
Фото: EPA/UPG

Національні збори Болгарії вже втретє відхилили пропозицію депутатів від партій меншості провести референдум щодо збереження лева як єдиної офіційної валюти країни до 2043 року.

Про це повідомляє The Sofia Globe.

Голосування щодо пропозиції, внесеної у березні депутатами від проросійських та популістських партій, завершилося результатом 110 голосів "проти", 65 – "за", і ще 28 – "утрималися".

Голосування відбулося в день першого засідання парламенту після літніх канікул і було продовженням дебатів, що відбулися декілька тижнів тому.

Після голосування депутати від проросійської партії меншості Костадіна Костадінова "Відродження" вийшли з зали парламенту.

Болгарський парламент відхилив аналогічну пропозицію в липні 2023 року та знову у вересні 2024 року.

Президент Болгарії Румен Радев агітував за проведення референдуму щодо відтермінування вступу Болгарії до єврозони, який має відбутися 1 січня 2026 року. Проведення такого референдуму суперечитиме Конституції, законодавству Болгарії та її зобов'язанням за договорами ЄС.

Згідно з болгарським законодавством, референдум не може бути проведений щодо міжнародного договору, який вже ратифікований.
