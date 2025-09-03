Парламент Болгарії втретє відхилив пропозицію проведення референдуму щодо євро

Президент Радев агітував за проведення референдуму щодо відтермінування вступу Болгарії до єврозони, який має відбутися 1 січня 2026 року.

У Болгарії пройшли протести проти введення євро

Національні збори Болгарії вже втретє відхилили пропозицію депутатів від партій меншості провести референдум щодо збереження лева як єдиної офіційної валюти країни до 2043 року.

Про це повідомляє The Sofia Globe.

Голосування щодо пропозиції, внесеної у березні депутатами від проросійських та популістських партій, завершилося результатом 110 голосів "проти", 65 – "за", і ще 28 – "утрималися".

Голосування відбулося в день першого засідання парламенту після літніх канікул і було продовженням дебатів, що відбулися декілька тижнів тому.

Після голосування депутати від проросійської партії меншості Костадіна Костадінова "Відродження" вийшли з зали парламенту.

Болгарський парламент відхилив аналогічну пропозицію в липні 2023 року та знову у вересні 2024 року.

Президент Болгарії Румен Радев агітував за проведення референдуму щодо відтермінування вступу Болгарії до єврозони, який має відбутися 1 січня 2026 року. Проведення такого референдуму суперечитиме Конституції, законодавству Болгарії та її зобов'язанням за договорами ЄС.

Згідно з болгарським законодавством, референдум не може бути проведений щодо міжнародного договору, який вже ратифікований.