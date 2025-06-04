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​Єврокомісія та Європейський центробанк схвалили вступ Болгарії до єврозони з 2026 року

При цьому лише 50% громадян підтримують перехід на євро.

Європейська комісія та Європейський центральний банк дали «зелене світло» на запровадження євро в Болгарії з 1 січня 2026 року, передає Reuters.

«Сьогодні Європейська комісія дійшла висновку, що Болгарія готова до запровадження євро з 1 січня 2026 року — це ключовий етап, який зробить її двадцять першою країною єврозони», — йдеться в офіційній заяві Єврокомісії.

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Болгарія виконала всі формальні критерії, необхідні для переходу на єдину валюту, зокрема, щодо інфляції, бюджетного дефіциту та стабільності обмінного курсу. За даними Євростату, у квітні інфляція в Болгарії становила 2,8%, що відповідало вимогам. Дефіцит бюджету у 2024 році — 3,0% ВВП, у 2025-му очікується 2,8%.

У ЄЦБ заявили про готовність Болгарії та відзначили зусилля країни. 

Єврокомісія також наголосила, що перехід потребуватиме особливої уваги до прозорості цін. «Забезпечення прозорості цін і боротьба з необґрунтованим зростанням вимагатимуть окремих зусиль», — зазначив віцепрезидент Комісії Валдіс Домбровскіс.

Згідно з опитуванням Eurobarometer, лише 50% громадян підтримують перехід на євро. Частина громадян побоюється зростання цін.

Після рішення Єврокомісії і ЄЦБ схвалення мають дати лідери ЄС у червні. У липні міністри фінансів ЄС зафіксують курс обміну лева на євро, після чого Болгарія розпочне технічну підготовку до переходу.

  • Нещодавно у країні відбулися багатотисячні протести проти запровадження євро. Мітинг підтримала, зокрема, праворадикальна партія «Відродження».
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