Командир Королівських ВПС очолить збройні сили Великої Британії

Сер Річард Найтон має замінити адмірала сера Тоні Радакіна, який обіймав цю посаду з листопада 2021 року.

Сера Річарда Найтона обрали наступним начальником штабу оборони, що є найвищою військовою посадою Великої Британії, повідомляє BBC.

Він має замінити адмірала сера Тоні Радакіна, який обіймав цю посаду з листопада 2021 року.

Очікується, що Найтон контролюватиме основні реформи зміцнення обороноздатності Великої Британії.

Офіційне оголошення очікується найближчими днями, після того, як рішення пройде королівську процедуру.

Сер Річард обіймав посаду начальника штабу Королівських військово-повітряних сил з червня 2023 року.

Зміна керівництва відбулася після того, як уряд зобов'язався збільшити витрати на оборону з 2,3% до 2,5% національного доходу до 2027 року. Після цього мету збільшили їх до 3% до 2034 року.

У понеділок уряд окреслив свою оборонну стратегію на наступне десятиліття.