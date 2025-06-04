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Командир Королівських ВПС очолить збройні сили Великої Британії

Сер Річард Найтон має замінити адмірала сера Тоні Радакіна, який обіймав цю посаду з листопада 2021 року.

Командир Королівських ВПС очолить збройні сили Великої Британії
Новий начальнико штабу оборони Великої Британії Річард Найтон
Фото: MOD

Сера Річарда Найтона обрали наступним начальником штабу оборони, що є найвищою військовою посадою Великої Британії, повідомляє BBC.

Він має замінити адмірала сера Тоні Радакіна, який обіймав цю посаду з листопада 2021 року.

Очікується, що Найтон контролюватиме основні реформи зміцнення обороноздатності Великої Британії.

Офіційне оголошення очікується найближчими днями, після того, як рішення пройде королівську процедуру.

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Сер Річард обіймав посаду начальника штабу Королівських військово-повітряних сил з червня 2023 року.

Зміна керівництва відбулася після того, як уряд зобов'язався збільшити витрати на оборону з 2,3% до 2,5% національного доходу до 2027 року. Після цього мету збільшили їх до 3% до 2034 року.

У понеділок уряд окреслив свою оборонну стратегію на наступне десятиліття.

  • The Guardian раніше написало, що Велика Британія буде змушена погодитися на підвищення витрат на оборону до 3,5% ВВП до 2035 року на саміті НАТО цього місяця, щоб "заспокоїти" американського президента Дональда Трампа.
  • В межах анонсованого урядом Сполученого Королівства масштабного плану модернізації та озброєння військових сил Лондон інвестуватиме 2 мільярди фунтів у новітні засоби ведення бою - зокрема ударні безпілотники.
  • Також Велика Британія планує розширити свій флот і побудувати до 12 ударних підводних човнів у рамках програми AUKUS. 
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