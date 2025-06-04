Командир Королівських ВПС очолить збройні сили Великої Британії

Сера Річарда Найтона обрали наступним начальником штабу оборони, що є найвищою військовою посадою Великої Британії, повідомляє BBC.
Він має замінити адмірала сера Тоні Радакіна, який обіймав цю посаду з листопада 2021 року.
Очікується, що Найтон контролюватиме основні реформи зміцнення обороноздатності Великої Британії.
Офіційне оголошення очікується найближчими днями, після того, як рішення пройде королівську процедуру.
Сер Річард обіймав посаду начальника штабу Королівських військово-повітряних сил з червня 2023 року.
Зміна керівництва відбулася після того, як уряд зобов'язався збільшити витрати на оборону з 2,3% до 2,5% національного доходу до 2027 року. Після цього мету збільшили їх до 3% до 2034 року.
У понеділок уряд окреслив свою оборонну стратегію на наступне десятиліття.
- The Guardian раніше написало, що Велика Британія буде змушена погодитися на підвищення витрат на оборону до 3,5% ВВП до 2035 року на саміті НАТО цього місяця, щоб "заспокоїти" американського президента Дональда Трампа.
- В межах анонсованого урядом Сполученого Королівства масштабного плану модернізації та озброєння військових сил Лондон інвестуватиме 2 мільярди фунтів у новітні засоби ведення бою - зокрема ударні безпілотники.
- Також Велика Британія планує розширити свій флот і побудувати до 12 ударних підводних човнів у рамках програми AUKUS.