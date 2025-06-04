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Британія пообіцяла спрямувати 100 тисяч дронів до України упродовж року

Офіційне оголошення про пакет допомоги відбудеться на зустрічі у Брюсселі.

Британія пообіцяла спрямувати 100 тисяч дронів до України упродовж року
Фото: ArmyInform

Сполучене Королівство планує до кінця фіскального року у квітні 2026-го поставити до України 100 тисяч військових безпілотників загальною вартістю 350 мільйонів фунтів стерлінгів.

Як пише Reuters, це частина ширшої ініціативи з підтримки нашої держави, яка коштуватиме британському уряду загалом 4,5 мільярди фунтів.

Офіційно про новий дроновий пакет допомоги міністр оборони Британії Джон Гілі має оголосити під час засідання Контактної групи з оборони України у Брюсселі. Перед заходом посадовець заявив, що на додачу до безпілотників Лондон також працюватиме над постачанням критично важливих артилерійських боєприпасів.
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