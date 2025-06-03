Армія РФ атакувала два райони Дніпропетровщини, є поранений

Сьогодні, 3 червня, росіяни атакували Нікопольщину та Криворізький район Дніпропетровської області.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Понад два десятки ударів пережила Нікопольщина. Застосовували росіяни і дрони, і артилерію. Били по райцентру, Марганецькій, Мирівській, Покровській громадах”, - написав Лисак.

Внаслідок одного з ударів постраждав 87-річний чоловік, який лікуватиметься амбулаторно.

Обстрілами пошкоджені медзаклад, магазин, багатоквартирний будинок, понад десяток приватних осель, декілька господарських споруд, з них три – знищені. Також виникло декілька пожеж, побиті авто, зачепило лінію електропередач.

Крім того, по Зеленодольській громаді Криворізького району агресор вдарив FPV-дроном, після чого загорілась суха трава.