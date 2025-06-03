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Армія РФ атакувала два райони Дніпропетровщини, є поранений

Внаслідок російського удару постраждав 87-річний чоловік.

Армія РФ атакувала два райони Дніпропетровщини, є поранений
Наслідки роійсього обстрілу Дніпропетровщини 3 червня 2025 року
Фото: Сергій Лисак

Сьогодні, 3 червня, росіяни атакували Нікопольщину та Криворізький район Дніпропетровської області.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Понад два десятки ударів пережила Нікопольщина. Застосовували росіяни і дрони, і артилерію. Били по райцентру, Марганецькій, Мирівській, Покровській громадах”, - написав Лисак. 

Внаслідок одного з ударів постраждав 87-річний чоловік, який лікуватиметься амбулаторно. 

Обстрілами пошкоджені медзаклад, магазин, багатоквартирний будинок, понад десяток приватних осель, декілька господарських споруд, з них три – знищені. Також виникло декілька пожеж, побиті авто, зачепило лінію електропередач.

Крім того, по Зеленодольській громаді Криворізького району агресор вдарив FPV-дроном, після чого загорілась суха трава. 

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