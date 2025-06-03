Єрмак у США зустрівся з Келлогом

Обговорили ситуацію на фронті, результати зустрічей в Стамбулі, важливість посилення санкцій проти Росії.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Вашингтоні разом з командою зустрівся із спеціальним представником США з питань України та Росії Кітом Келлогом.

За словами Єрмака, вони обговорили ситуацію на фронті, результати зустрічей в Стамбулі, важливість посилення санкцій проти РФ та оборонну допомогу Україні і викрадення українських дітей окупантами.

«Ми передали Росії списки, чекаємо на відповідь - важливо повернути їх додому. Це важливе питання, і ми цінуємо, що США включені в процес», - додав керівник ОП.

Єрмак зазначив, що «Росія робить все, аби не припиняти вогонь» і що «цьому варто покласти край через силу, бо Україна зробила все, щоб війна припинилася».

«Але якщо Росія не припиняє вогонь добровільно, ми змушені проводити операції та знищувати їх військовий потенціал», - додав очільник Офісу Президента.