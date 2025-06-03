Єрмак у США зустрівся з Келлогом

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Вашингтоні разом з командою зустрівся із спеціальним представником США з питань України та Росії Кітом Келлогом.
За словами Єрмака, вони обговорили ситуацію на фронті, результати зустрічей в Стамбулі, важливість посилення санкцій проти РФ та оборонну допомогу Україні і викрадення українських дітей окупантами.
«Ми передали Росії списки, чекаємо на відповідь - важливо повернути їх додому. Це важливе питання, і ми цінуємо, що США включені в процес», - додав керівник ОП.
Єрмак зазначив, що «Росія робить все, аби не припиняти вогонь» і що «цьому варто покласти край через силу, бо Україна зробила все, щоб війна припинилася».
«Але якщо Росія не припиняє вогонь добровільно, ми змушені проводити операції та знищувати їх військовий потенціал», - додав очільник Офісу Президента.
- Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон (республіканець від штату Луїзіана) висловив свою підтримку відновленим зусиллям Конгресу щодо запровадження санкцій проти Кремля через війну проти України.
- Як відомо, сенатори Ліндсі Грем (республіканець від штату Південна Кароліна) та Річард Блюменталь (демократ від штату Коннектикут) стали співавторами законопроєкту у верхній палаті, який передбачає 500% тариф на будь-яку країну, яка купує російські енергетичні продукти. Грем очікує, що Сенат «почне просувати» законопроєкт цього тижня.
- 3 червня Грем “подякував” заступнику голови ради безпеки РФ Дмитру Медведєву за визнання, що Росія не зацікавлена у мирі, а прагне перемоги.
- Напередодні, 2 червня, Україна і Росія провели у Стамбулі другий раунд переговорів. Детальніше про хід перемовин читайте в матеріалі LB.ua.
- Сьогодні українська делегація на чолі з віцепрем'єркою – міністеркою економіки Юлією Свириденко прибула до Вашингтона. Вона обговорить із представниками американської адміністрації та обох партій подальші санкції проти Росії, повернення депортованих українських дітей і воєнну ситуацію.