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Єрмак у США зустрівся з Келлогом

Обговорили ситуацію на фронті, результати зустрічей в Стамбулі, важливість посилення санкцій проти Росії. 

Єрмак у США зустрівся з Келлогом
Андрій Єрмак і Кіт Келлог
Фото: ОПУ

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Вашингтоні разом з командою зустрівся із спеціальним представником США з питань України та Росії Кітом Келлогом.

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За словами Єрмака, вони обговорили ситуацію на фронті, результати зустрічей в Стамбулі, важливість посилення санкцій проти РФ та оборонну допомогу Україні і викрадення українських дітей окупантами.

«Ми передали Росії списки, чекаємо на відповідь - важливо повернути їх додому. Це важливе питання, і ми цінуємо, що США включені в процес», - додав керівник ОП.

Єрмак зазначив, що «Росія робить все, аби не припиняти вогонь» і що «цьому варто покласти край через силу, бо Україна зробила все, щоб війна припинилася». 

«Але якщо Росія не припиняє вогонь добровільно, ми змушені проводити операції та знищувати їх військовий потенціал», - додав очільник Офісу Президента.

  • Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон (республіканець від штату Луїзіана) висловив свою підтримку відновленим зусиллям Конгресу щодо запровадження санкцій проти Кремля через війну проти України.
  • Як відомо, сенатори Ліндсі Грем (республіканець від штату Південна Кароліна) та Річард Блюменталь (демократ від штату Коннектикут) стали співавторами законопроєкту у верхній палаті, який передбачає 500% тариф на будь-яку країну, яка купує російські енергетичні продукти. Грем очікує, що Сенат «почне просувати» законопроєкт цього тижня.
  • 3 червня Грем “подякував” заступнику голови ради безпеки РФ Дмитру Медведєву за визнання, що Росія не зацікавлена у мирі, а прагне перемоги.
  • Напередодні, 2 червня, Україна і Росія провели у Стамбулі другий раунд переговорів. Детальніше про хід перемовин читайте в матеріалі LB.ua.
  • Сьогодні українська делегація на чолі з віцепрем'єркою – міністеркою економіки Юлією Свириденко прибула до Вашингтона. Вона обговорить із представниками американської адміністрації та обох партій подальші санкції проти Росії, повернення депортованих українських дітей і воєнну ситуацію.
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