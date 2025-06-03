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У Черкасах взяли під варту підозрюваного у нарузі над могилами загиблих військових

Він має можливість внести заставу.

У Черкасах взяли під варту підозрюваного у нарузі над могилами загиблих військових
могили військових у Черкасах

Суд обрав запобіжний захід жителю Черкас, якого підозрюють у нарузі над могилами полеглих спецпризначенців. 

Про це повідомила поліція Черкаської області.

За рішенням суду, чоловік перебуватиме під вартою з можливістю внесення застави у розмірі майже 212 тисяч гривень.

Як повідомили в поліції, 1 червня зловмисник осквернив могили загиблих. Також встановили, що він викрав статуетку з могили військовослужбовця ЗСУ.

Поліцейські продовжують перевіряти фігуранта на причетність до інших подібних злочинів

Зловмисникові загрожує до семи років позбавлення волі.

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