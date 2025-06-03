Правоохоронці викрили посадовця Голосіївської РДА, який за $12 000 "допоміг" отримати відстрочку

Правоохоронці викрили посадовця Голосіївської РДА, який за $12 000 "допоміг" призовнику отримати відстрочку.

Як повідомила Нацполіція, у травні слідчі Деснянського управління поліції спільно із працівниками ГУ СБУ у столиці викрили та задокументували незаконну діяльність 40-річного киянина, який організував схему по отриманню призовниками відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

Наразі викрили спільника зловмисника – 57-річного посадовця Голосіївської районної державної адміністрації в м. Києві. Чиновник допоміг спільнику організувати видачу неправдивого медичного документа для їхнього "клієнта", 28-річного киянина.

Згідно із "документом", дружина "замовника" нібито мала невиліковне захворювання та потребувала постійного нагляду. Такий діагноз дружини дав чоловікові відстрочку від мобілізації та відкрив шлях до законного перетину державного кордону України під час дії воєнного стану.

Загалом, за незаконну надану послугу, ділки отримали 12 000 доларів від замовника.

Слідчі повідомили чиновнику про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон України, сприяння їх вчиненню усуненням перешкод, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

Фото: Нацполіція Викрили посадовця Голосіївської РДА

Підозрюваному загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.