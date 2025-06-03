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ДБР повідомило про підозру працівникам ТЦК, які примусово мобілізували чоловіка ​на Рівненщині

Під фізичним тиском він повідомив свої анкетні дані та був насильно доставлений до ТЦК. 

ДБР повідомило про підозру працівникам ТЦК, які примусово мобілізували чоловіка ​на Рівненщині
Фото: ДБР

Працівники Держбюро розслідування повідомили про підозру офіцеру та двом військовослужбовцям Дубенського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки через примусову мобілізацію військовозобов’язаного чоловіка. Зокрема, його силоміць утримували, а двоє посадовців ще й побили.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

21 лютого під час проведення мобілізаційних заходів у селі Іваннє Дубенського району працівники ТЦК та СП помітили чоловіка на велосипеді. Вони застосували до нього сльозогінний газ та насильно затягнули до службового автомобіля.

"У момент інциденту потерпілий мав при собі сигнальний пістолет, з якого здійснив постріл у повітря, щоб покликати на допомогу. За це двоє військовослужбовців вирішили «покарати» його й завдали численних ударів у різні частини тулуба та голови, коли він уже лежав на землі. Внаслідок цього чоловік отримав легкі тілесні ушкодження", - зазначили в ДБР.

Під фізичним тиском він повідомив свої анкетні дані та був насильно доставлений до ТЦК. При цьому ще у 2019 році його визнали непридатним до військової служби в мирний час. Військово-лікарська комісія ці дані до уваги не взяла, тож наразі чоловік мобілізований до однієї з військових частин Рівненської області.

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