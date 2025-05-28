Для військових ТЦК розробили правила поведінки

Це підручник для очільників ТЦК, які буде інструктувати своїх підлеглих.

Командування Сухопутних військ розробило перелік правил діалогу та поведінки військовослужбовців ТЦК та СП при здійснені заходів мобілізації.

Про це розповів речник командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев, передає Укрінформ.

"Дійсно було розроблено правила діалогу та поведінки військовослужбовців ТЦК та СП при здійснені заходів мобілізації. Це, скажімо, такий підручник для кожного очільника ТЦК, який буде інструктувати своїх підлеглих перед тим, як вони виходитимуть для проведення заходів оповіщення чи інших заходів", - розповів Саранцев.

Він висловив сподівання, що завдяки цьому вдасться зменшити кількість негативу, яка оточує діяльність ТЦК та СП.

Саранцев запевнив, що відбувається постійний моніторинг, і за більш, ніж піврічний період кількість негативних повідомлень про ТЦК та СП не перевищує навіть 1% від кількості мобілізованих за цей період до Сил оборони України.

За словами речника, дуже багато матеріалів та відеоконтенту є штучно сфабрикованими.

"Є дуже багато відеоконтенту, який просто взятий десь за старі періоди і подається як те, що сталося в наші дні. Є матеріали, які просто тиражуються. Подається в перший день, ніби це сталося в Дніпрі, за кілька годин це ж саме відео з'являється у рівненських пабліках. За кілька хвилин це ж саме відео є в Черкасах", - пояснив Саранцев.

Він пояснив, що більшість українських громадян неправильно розуміють питання мобілізації, і через це є тенденція збільшення кількості відео в Інтернеті про напади військовослужбовців ТЦК та СП на цивільних.