Тюрми, колонії та СІЗО: Росія створила понад 300 місць утримання для українських військовополонених

До жодного з місць утримання українських військовополонених немає жодного доступу.

Представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Олег Гущин під час презентації проєкту "Inferno" розповів, що РФ утримує українських полонених у понад 300 таборах і тюрмах як на своїй території, так і в окупованих регіонах України та в Білорусі, пише "Суспільне".

За словами Гущина, до об’єктів, де росіяни утримують українських полонених, не мають доступу ні правозахисники, ні представники Червоного Хреста.

"Україна має п’ять таборів для військовополонених і п’ять тимчасових місць тримання. До всіх них є безперешкодний доступ усіх правозахисних організацій, міжнародних інституцій, Міжнародного комітету Червоного Хреста, ООН тощо. Росія має понад 300 — включно з окупованими територіями і Білоруссю. До жодного з цих місць немає жодного доступу", — наголошує Гущин.

Проєкт "Inferno" створили Асоціація родин захисників “Азовсталі” спільно з Відділенням міжнародного співробітництва 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов".

На сайті проєкту публікують дані про умови утримання українських військових у полоні, тортури, відсутність медичної допомоги та інші порушення прав людини.

"Ми створили цей сайт, щоб показати правду. Там є сторінки кожного місця утримання, кожного СІЗО й колонії — з описами умов, тортур, доступу до медичної допомоги та іншими деталями. Усе — на основі реальних свідчень звільнених полонених", — повідомив представник НГУ "Азов" Нестор Барчук.