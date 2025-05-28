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СБУ повідомила про підозру росіянину, який розстріляв двох військових ЗСУ та потрапив в український полон

Йому загрожує довічне позбавлення волі.

СБУ повідомила про підозру росіянину, який розстріляв двох військових ЗСУ та потрапив в український полон
Фото: СБУ

Контрозвідка Служби безпеки викрила росіянина, який 9 січня 2025 року разом із поплічниками розстріляв двох полонених воїнів ЗСУ під час боїв на Курському напрямку. Наразі окупант перебуває у полоні Сил оборони України.

Про це інформує СБ України.

За матеріалами СБУ, 9 січня цього року він разом з іншими поплічниками розстріляв двох полонених воїнів ЗСУ під час боїв на Курському напрямку. Утім, через два дні після вбивства диверсійно-розвідувальну групу (ДРГ) окупанта знайшли і атакували українські воїни ССО.

За результатами боєзіткнення ворожий підрозділ було частково знищено, а фігуранта взято у полон.

Розслідування встановило, що затриманим є стрілець із 40-ї окремої бригади морської піхоти збройних сил РФ.

Під час слідчих дій він намагався приховати факт свого злочину, але співробітники СБУ зібрали обґрунтовані докази його вини.

З’ясовано, що обидва українських військових потрапили у полон до рашистів після вогневого контакту з російською ДРГ, яка приховано наблизилась до передових позицій Сил оборони. Тимчасово захопивши бліндаж, окупанти вивели полонених на відкриту місцевість та розстріляли їх у спину з автоматів.

Унаслідок вогневого ураження обидва українця загинули на місці.

Слідчі СБУ повідомили рашисту про підозру за ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, передбачені статтями 3 і 130 Конвенції про поводження з військовополоненими, поєднане з умисним вбивством, вчинене групою осіб).

Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

  • Українська розвідка зафіксувала понад 150 випадків страт українських оборонців, які потрапили в полон до росіян. Тенденцію зростання кількості страт українських військовополонених підтверджує і Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування ситуації в Україні. 
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