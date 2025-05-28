Боксер Ломаченко зустрівся з митрополитом УПЦ МП, якому СБУ оголосила підозру
Боксер Ломаченко зустрівся з митрополитом УПЦ МП, якому СБУ оголосила підозру
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
Подача документів онлайн за 72 години до вильоту і депортація на десятки років. Що чекає на українців, які їдуть на ТОТ
Подача документів онлайн за 72 години до вильоту і депортація на десятки років. Що чекає на українців, які їдуть на ТОТ
Макрон пояснив скандальний "ляпас" від дружини "звичними веселощами"
Макрон пояснив скандальний "ляпас" від дружини "звичними веселощами"
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
NYT: Рютте нервує через Трампа та Зеленського на саміті НАТО
NYT: Рютте нервує через Трампа та Зеленського на саміті НАТО
На Кіровоградщині за сприяння Сирського затримали російського “крота” у військовій частині
На Кіровоградщині за сприяння Сирського затримали російського “крота” у військовій частині
ППО “Вугледара” вразила 5-тисячний багатофункціональний висотний російський дрон
ППО “Вугледара” вразила 5-тисячний багатофункціональний висотний російський дрон
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
ГоловнаСуспільствоВійна

Дрони СБУ уразили склади боєприпасів 126-ї бригади берегової оборони РФ у Криму, — джерела

На сладах розміщувалися бокси для зберігання військової техніки, озброєння та паливно-мастильних матеріалів. 

Дрони СБУ уразили склади боєприпасів 126-ї бригади берегової оборони РФ у Криму, — джерела
Фото: скріншот

В СБУ підтвердили ураження складів боєприпасів 126-ї бригади берегової оборони РФ біля Перевального у Криму. 

Про це інформують джерела LB.ua.

"Вчора дрони Служби безпеки організували серйозну "бавовну" на складах боєприпасів 126-ої окремої гвардійської бригади берегової оборони рф, яка розташована поблизу с. Перевальне в Криму. Там розміщувалися бокси для зберігання військової техніки, озброєння та паливно-мастильних матеріалів", — каже джерело в СБУ. 

На відео видно потужну детонацію та пожежі на території складів ворога. Також місцеві жителі повідомляють про дим над територією самої військової частини. 

Ситуація настільки серйозна, що росіяни навіть перекривали рух трасою Сімферополь-Алушта, яка проходить повз с. Перевальне. Також є інформація про загиблих російських військових, які перебували на військовому складі.

"СБУ продовжує ефективно працювати по законних військових цілях на території захопленого росіянами Криму. Робота над послабленням військових спроможностей ворога триватиме і надалі", — повідомило поінформоване джерело в СБУ.

  • Цієї ночі далекобійні дрони СБУ влаштували "бавовну" на стратегічному підприємстві російського ВПК — заводі "Радуга" ім. Березняка", який розташований у м. Дубна за 130 км на північ від Москви.
﻿
Теми: , , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies