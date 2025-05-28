Головне за ніч та ранок середи, 28 травня: майже 220 боєзіткнень, атака дронів на регіони РФ

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 216 боєзіткнень.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 65 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Зоря, Миролюбівка, Малинівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Єлизаветівка, Даченське, Котлине, Горіхове, Новосергіївка, Новомиколаївка, Муравка, Котлярівка, Троїцьке, Богданівка, Андріївка та в напрямках Яблунівки, Олексіївки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 32 рази. Намагався вклинитися в нашу оборону в районах Серебрянського лісу, Надії, Новомихайлівки, Рідкодуба, Копанок, Катеринівки, Ямполівки, Зеленої Долини та в напрямках Греківки, Григорівки, Карпівки, Нового Миру.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та два інших важливих обєкти противника.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1050 окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 983 890 військових.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Уночі ППО збила 71 російський "шахед".

Загалом Росія запустила по Україні 5 балістичних ракет, ракету Х-59/69 та 88 безпілотників.

США та Росія мали серйозні економічні відносини до початку війни РФ проти України і, напевне, є напрацювання якихось майбутніх проєктів.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський у відповідь на запитання LB.ua на зустрічі з журналістами в Києві 27 травня.

“Я думаю, що це просто неможливо під час війни. І тому є різні сторони, включно з бізнесом, які зацікавлені, щоб війна закінчилась”, - зазначив президент України. Він додав, що США говорять про припинення вогню не лише через жертви, а й з економічних міркувань.

Президент України також назвав "прогнозованим" те, що Сполучені Штати досі не запровадили проти Росії сильний пакет санкцій.

Глава держави вказує на сподівання деяких чиновників у Вашингтоні, що РФ піде на поступки - проте зараз "їхнє відчуття, що Путін справді хоче завершення війни, зменшилося".

Зеленський підкреслив свою переконаність у тому, що змусити росіян думати про мир можна лише через силу. Згідно з аналізами розвідок та аналітикою, які є у розпорядженні Президента, економіка Росії сильно відчуватиме дію вже раніше запроваджених санкцій з червня 2026 року, коли ВПК країни-агресора більше не зможе зростати та почне зменшуватися.

Про що ще розповів Володимир Зеленський журналістам – в наших новинах.

Російська влада стверджує, що упродовж трьох годин увечері 27 травня на території шести областей було виявлено 112 "безпілотників літакового типу".

Військові країни-агресора переконують, що засобами протиповітряної оборони усі ці БПЛА нібито було знищено. З них найбільше, 59, атакували Брянську область, 19 було "збито" у Бєлгородській, 13 у Тульській, 10 над Курською областю, 8 на Орловщині та три над Калузькою областю.

Також дрони, за словами мера Москви Сергія Собяніна, зафіксовано у Московській області на підступах до ворожої столиці, деякі московські аеропорти припинили роботу.

У Центрі протидії дезінформації згодом повідомили, що безпілотники атакували Московську область, є влучання по концерну “Кронштадт” та технопарку “Элма”.

Основний профіль концерну “Кронштадт – виробництво бойових безпілотників. Технопарк “Элма” виробляє компоненти для безпілотників.

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