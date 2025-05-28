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Головне за ніч та ранок середи, 28 травня: майже 220 боєзіткнень, атака дронів на регіони РФ

Нічна повітряна атака, 216 бойових зіткнень, бої на Покровському та Лиманському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

Головне за ніч та ранок середи, 28 травня: майже 220 боєзіткнень, атака дронів на регіони РФ
Наслідки обстрілу
Фото: ДСНС

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 216 боєзіткнень.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 65 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Зоря, Миролюбівка, Малинівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Єлизаветівка, Даченське, Котлине, Горіхове, Новосергіївка, Новомиколаївка, Муравка, Котлярівка, Троїцьке, Богданівка, Андріївка та в напрямках Яблунівки, Олексіївки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 32 рази. Намагався вклинитися в нашу оборону в районах Серебрянського лісу, Надії, Новомихайлівки, Рідкодуба, Копанок, Катеринівки, Ямполівки, Зеленої Долини та в напрямках Греківки, Григорівки, Карпівки, Нового Миру.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та два інших важливих обєкти противника.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1050 окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 983 890 військових. 

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Уночі ППО збила 71 російський "шахед".

Загалом Росія запустила по Україні 5 балістичних ракет, ракету Х-59/69 та 88 безпілотників.

США та Росія мали серйозні економічні відносини до початку війни РФ проти України і, напевне, є напрацювання якихось майбутніх проєктів.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський у відповідь на запитання LB.ua на зустрічі з журналістами в Києві 27 травня.

“Я думаю, що це просто неможливо під час війни. І тому є різні сторони, включно з бізнесом, які зацікавлені, щоб війна закінчилась”, - зазначив президент України. Він додав, що США говорять про припинення вогню не лише через жертви, а й з економічних міркувань.

Президент України також назвав "прогнозованим" те, що Сполучені Штати досі не запровадили проти Росії сильний пакет санкцій.

Глава держави вказує на сподівання деяких чиновників у Вашингтоні, що РФ піде на поступки - проте зараз "їхнє відчуття, що Путін справді хоче завершення війни, зменшилося".

Зеленський підкреслив свою переконаність у тому, що змусити росіян думати про мир можна лише через силу. Згідно з аналізами розвідок та аналітикою, які є у розпорядженні Президента, економіка Росії сильно відчуватиме дію вже раніше запроваджених санкцій з червня 2026 року, коли ВПК країни-агресора більше не зможе зростати та почне зменшуватися.

Про що ще розповів Володимир Зеленський журналістам – в наших новинах.

Російська влада стверджує, що упродовж трьох годин увечері 27 травня на території шести областей було виявлено 112 "безпілотників літакового типу".

Військові країни-агресора переконують, що засобами протиповітряної оборони усі ці БПЛА нібито було знищено. З них найбільше, 59, атакували Брянську область, 19 було "збито" у Бєлгородській, 13 у Тульській, 10 над Курською областю, 8 на Орловщині та три над Калузькою областю.

Також дрони, за словами мера Москви Сергія Собяніна, зафіксовано у Московській області на підступах до ворожої столиці, деякі московські аеропорти припинили роботу.

У Центрі протидії дезінформації згодом повідомили, що безпілотники атакували Московську область, є влучання по концерну “Кронштадт” та технопарку “Элма”.

Основний профіль концерну “Кронштадт – виробництво бойових безпілотників. Технопарк “Элма” виробляє компоненти для безпілотників.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу! 

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