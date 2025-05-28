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Зеленський: "Путін дратує Білий дім більше, ніж я"

Президент визнає, що говорить неприємні речі для керівництва у Вашингтоні.

Зеленський: "Путін дратує Білий дім більше, ніж я"
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський у спілкуванні з журналістами припустив, що російський диктатор Путін викликає більше роздратування у новій адміністрації Сполучених Штатів, аніж він сам.

За словами глави держави, у розумних людей виникає більше занепокоєння від того, що "Путін каже іноді дуже приємні речі, але вони брехливі". Натомість Зеленський вважає, що говорить "неприємні речі, але правду і те, що думаю". 

Президент також переконаний, що у адміністрації Дональда Трампа панує розчарування, якою б не була публічна риторика. У Вашингтоні "зрозуміли, що Путін точно не хоче нічого закінчувати саме так, як це хотіли у Білому домі". 

Зеленський додав, що "у партнерстві можна почуватися дуже некомфортно, але залишатися партнерами". Натомість з Путіним "вам здається, що ви в діалозі - але насправді наодинці". 

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