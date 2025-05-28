Вночі та зранку невідомі безпілотники атакували Московську область, повідомив очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

За його інформацією, є влучання:

Дубненський машинобудівний завод ім. Н. П. Фьодорова (ДМЗ) – один із ключових вузлів оборонного комплексу РФ. Завод розташований у місті Дубна, Московська область, і з 2020 року входить до складу концерну «Кронштадт». Основний профіль – виробництво бойових БПЛА, зокрема комплексу «Оріон» (росіяни називають його аналогом Байрактару). Ці дрони використовуються Росією проти України. На підприємстві розгорнуте повномасштабне серійне виробництво, а також конструкторські розробки нових версій дронів із розширеними бойовими можливостями.

ДМЗ також має цехи з обробки композитів, сучасні лінії монтажу авіоніки та систем управління. Завод працює в режимі воєнної економіки, нарощуючи випуск навіть під санкційним тиском.

Технопарк “ЭЛМА-Зеленоград” – високотехнологічний кластер, що спеціалізується на розробці мікроелектроніки, ІТ-рішень, робототехніки й медтехніки. Виготовляють мікрочипи, елементи для систем наведення та блоки управління дронами. “ЭЛМА” – це один з центрів, де відбувається імпортозаміщення критичних компонентів, раніше завезених із Заходу.