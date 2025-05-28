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ЦПД: безпілотники атакували Московську область, є влучання по концерну “Кронштадт” та технопарку “Элма”

Основний профіль концерну “Кронштадт – виробництво бойових безпілотників. Технопарк “Элма” виробляє компоненти для безпілотників.

ЦПД: безпілотники атакували Московську область, є влучання по концерну “Кронштадт” та технопарку “Элма”
Ілюстративне фото: український ударний дрон "Лютий"
Фото: mil.in.ua

Вночі та зранку невідомі безпілотники атакували Московську область, повідомив очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. 

За його інформацією, є влучання:

Дубненський машинобудівний завод ім. Н. П. Фьодорова (ДМЗ) – один із ключових вузлів оборонного комплексу РФ. Завод розташований у місті Дубна, Московська область, і з 2020 року входить до складу концерну «Кронштадт». Основний профіль – виробництво бойових БПЛА, зокрема комплексу «Оріон» (росіяни називають його аналогом Байрактару). Ці дрони використовуються Росією проти України. На підприємстві розгорнуте повномасштабне серійне виробництво, а також конструкторські розробки нових версій дронів із розширеними бойовими можливостями.

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ДМЗ також має цехи з обробки композитів, сучасні лінії монтажу авіоніки та систем управління. Завод працює в режимі воєнної економіки, нарощуючи випуск навіть під санкційним тиском.

Технопарк “ЭЛМА-Зеленоград” – високотехнологічний кластер, що спеціалізується на розробці мікроелектроніки, ІТ-рішень, робототехніки й медтехніки. Виготовляють мікрочипи, елементи для систем наведення та блоки управління дронами. “ЭЛМА” – це один з центрів, де відбувається імпортозаміщення критичних компонентів, раніше завезених із Заходу.

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