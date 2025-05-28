Уночі внаслідок атак російських безпілотників постраждали об'єкти залізниці в трьох областях

Жертв та постраждалих серед працівників та пасажирів немає.

Уночі внаслідок російських атак постраждала залізнична інфраструктура та рухомий склад залізниці на Харківщині, Донеччині та Сумщині.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

На Харківщині уламки безпілотника потрапили на колію - залізничники тимчасово перекрили рух, щоб дати можливість поліції та ДСНС знешкодити залишки ворожого дрона. Рух оперативно було відновлено.

На Донеччині, в Словʼянську, внаслідок бойових дій була пошкоджена контактна мережа, уламки FPV-дрона також пошкодили скло у вагоні електропоїзда. Зранку Словʼянськ перебував під черговим ворожим обстрілом, під час якого було пошкоджено вікна в будівлі вокзалу.

На Сумщині ворожий дрон незначно пошкодив колію, проте рух ділянкою здійснюється без затримок.

Жертв та постраждалих серед працівників та пасажирів у всіх випадках немає.