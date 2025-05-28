Уночі внаслідок атак російських безпілотників постраждали об'єкти залізниці в трьох областях

Уночі внаслідок російських атак постраждала залізнична інфраструктура та рухомий склад залізниці на Харківщині, Донеччині та Сумщині.
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
На Харківщині уламки безпілотника потрапили на колію - залізничники тимчасово перекрили рух, щоб дати можливість поліції та ДСНС знешкодити залишки ворожого дрона. Рух оперативно було відновлено.
На Донеччині, в Словʼянську, внаслідок бойових дій була пошкоджена контактна мережа, уламки FPV-дрона також пошкодили скло у вагоні електропоїзда. Зранку Словʼянськ перебував під черговим ворожим обстрілом, під час якого було пошкоджено вікна в будівлі вокзалу.
На Сумщині ворожий дрон незначно пошкодив колію, проте рух ділянкою здійснюється без затримок.
Жертв та постраждалих серед працівників та пасажирів у всіх випадках немає.